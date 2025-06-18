台東南迴出現「神秘白球體」 今答案揭曉…特殊造型引話題

台東南迴公路大鳥段路旁，近日出現一顆巨大神祕的白色球體，吸引不少往來民眾目光，甚至還有人下車拍照，有人說「看不懂是甚麼東西」；也有人說「很突兀」。原來這顆白色球體，是今年即將登場的南迴藝術季唯二作品「Hamaleng」。

文化處表示，Hamaleng裝置藝術品，是美國藝術家Andrew與關注環保永續的社會行動者Josh Campbell攜手創作，靈感來自於排灣族神話中的百步蛇與老鷹的變形傳說，並使用回收衝浪板與塑膠材料構築，具體回應自然循環與永續概念。

縣府自2018年辦理「南方以南」南迴藝術季活動以來，歷屆不少國內外藝術家所創作的裝置藝術作品都成為焦點，吸引大批遊客前來南迴4鄉觀光旅遊，成功打響活動品牌。今年以「山海交響：自然的對話」為題，在大鳥與金鋒呈現2件作品。

其中，位於南迴公路大鳥段路旁名為「Hamaleng」的裝置作品很吸睛，靠公路為巨大白色球形體，靠海邊則為凹陷月亮造型，人車往來很難不發現它的存在，由於還未開幕，特別的造型就先吸引民眾拍照，網路也成功引起話題，令人期待。