高雄亞灣智慧公宅2期簽約 嘉義市第3處社宅動土

高雄亞洲新灣區推動「5G AIoT」產業，吸引科技大廠進駐，7月亞洲資產管理中心高雄專區營運，將帶入大量人才，市府為此推動「亞灣智慧公宅」計畫，首期634戶後年完工，2期昨簽約，市府指出，可提供658戶，預計2031年落成。

亞灣智慧公宅2期基地位於復興三路和啟聖街口，約1.4公頃。副市長林欽榮說，全案將投資約110億元，規畫蓋2棟智慧型社會住宅、2棟集合住宅，公宅為地上24層、地下4層，採AI智慧化設計，含AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店、智能全齡健身中心、廚藝教室暨銀髮樂活中心、兒童圖書室等，而第1期和第2期公宅基地相鄰，以200坪綠意連通平台串聯。

2期智慧公宅採公辦都更方式，興建後再交給市府營運，3月評選結果由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團的藏裕營造兩家公司組成合作聯盟獲選；林欽榮、合作聯盟所申設成立「亞灣智能股份有限公司」董事長郭君傑昨進行簽約儀式。

此外，嘉義市東區「安寮好室」社會住宅是繼西區博愛安居、友忠好室後嘉市的第3處社宅，市長黃敏惠、國家住都中心董事長花敬群等人昨出席動土；基地規畫蓋地上13層、地下3層，提供141戶，也設托嬰中心、日照等，9億9890萬元經費中央全額負擔。

黃敏惠說，3處社宅共能提供491戶；花敬群說，租金會用10年屋齡估市價，再依市價8折、7折甚至5折出租，是個很美好的價格。