聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹光電場 陳其邁指違規嚴重「不改善就撤許可」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
雨季到來，高雄大樹區和山光電場工地放置尚未埋設的大型排水管，居民及民代砲轟施工草率。記者徐白櫻／攝影
雨季到來，高雄大樹區和山光電場工地放置尚未埋設的大型排水管，居民及民代砲轟施工草率。記者徐白櫻／攝影

高雄市大樹區51公頃和山光電場開發案因近期大雨，暴露恐釀土石流危及聚落，市長陳其邁昨撂重話「違規情節嚴重」，並請副市長林欽榮組專案小組徹查施工狀況及水保計畫，不改善將要求能源署撤銷營運許可。藍綠議員認為，安全已有疑慮，應立即撤銷許可。

和山光電場位處山坡地、緊鄰和山里聚落，業者自2020年11月起租地向能源署申請開闢光電場，引發居民多次抗議。立委柯志恩直指中央政府在沒有完整環評法規配套下，允許光電開發破壞山林，是多麼荒唐的事；過去法規不完備的光電案場，須重新檢討盤點。

陳其邁說，大樹光電案在5月就因多次違反水保規定被勒令停工，經發局測量面積與施工計畫，也發現多處不符合，違規情節嚴重。並強調，如果安全及相關施工規畫與計畫不符，會要求能源署撤銷營運許可，中止計畫。陳其邁表示，責成副市長林欽榮組專案小組徹查，檢視施工狀況及水保計畫是否符合最高安全標準。他說，會以確保下游居民安全為最重要考量。

此案由經濟部能源署核發籌設許可及施工許可，內政部核發土地變更特定區使用，是早期舊案，不適用今年修法設置面積15公頃以上要做環評規定。陳其邁認為，鋪設面積高達21公頃，相關安全標準應該再重新檢討，會行文能源署重新檢視籌設許可及計畫書，面積不應該擴大。

議員黃飛鳳氣憤說，「這個問題2年前她就在議會質詢，市府團隊不理不睬、再三敷衍才演變今日局面」，山坡地水土保持至關重要，應採新標準取消之前許可，別等災難發生才正視；議員邱于軒說，業者未照計畫施工，能源署也證實業者超出申請範圍4.73公頃，已產生安全疑慮，看不出來有繼續核准施作的理由。

「種鳳梨一點點出錯會被罰錢，廠商把整個山頭挖掉卻沒事！」大樹農民說，兩套標準讓人無法信服，市府應該拿出魄力解決問題。

高雄市 陳其邁 土石流 光電

延伸閱讀

大樹區和山光電案 陳其邁不排除要能源署撤銷許可

中央擴大租金補貼要地方買單 陳其邁：錢最好由中央出

影／陳其邁認違規情節嚴重 下令撤查大樹光電案不排除撤照

高雄降豪雨 陳其邁提醒市民避免進入地下室、低窪處

相關新聞

高雄大樹光電場 陳其邁指違規嚴重「不改善就撤許可」

高雄市大樹區51公頃和山光電場開發案因近期大雨，暴露恐釀土石流危及聚落，市長陳其邁昨撂重話「違規情節嚴重」，並請副市長林...

高雄亞灣智慧公宅2期簽約 嘉義市第3處社宅動土

高雄亞洲新灣區推動「5G AIoT」產業，吸引科技大廠進駐，7月亞洲資產管理中心高雄專區營運，將帶入大量人才，市府為此推...

「屏東是全台最接近太空的地方」 太空科技產業落地扎根

推動台灣太空科技發展，屏東縣政府今攜手工業技術研究院與國家太空中心，在縣立圖書館舉辦「從屏東到太空 產業跨域共創新局」論...

金門金城街頭現深坑！網紅名店阿亮炸雞、京采包子暫停營業

金門金城鎮民權路知名網紅名店「阿亮炸雞」與「京采包子」，今天在臉書粉絲頁都發出暫停營業公告，表示因隔壁施工、加上大雨導致...

高雄路面冒1.5公尺寬天坑 水利局：下方汙水管破損導致

高雄市前鎮區中華五路、正勤路口，今日下午2時許發生路面坍塌，產生長約1.5公尺、寬約1.5公尺、塌陷深度約3公尺的坑洞。

潮州車站設鐵警值班台 徐富癸：一等站應有基本治安配置

潮州火車站是台鐵西部幹線對號列車起迄點的一等站，每天進出旅客眾多，卻長期未設鐵路警察值班服務台，引發地方民眾對車站治安關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。