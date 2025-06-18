高雄大樹光電場 陳其邁指違規嚴重「不改善就撤許可」

高雄市大樹區51公頃和山光電場開發案因近期大雨，暴露恐釀土石流危及聚落，市長陳其邁昨撂重話「違規情節嚴重」，並請副市長林欽榮組專案小組徹查施工狀況及水保計畫，不改善將要求能源署撤銷營運許可。藍綠議員認為，安全已有疑慮，應立即撤銷許可。

和山光電場位處山坡地、緊鄰和山里聚落，業者自2020年11月起租地向能源署申請開闢光電場，引發居民多次抗議。立委柯志恩直指中央政府在沒有完整環評法規配套下，允許光電開發破壞山林，是多麼荒唐的事；過去法規不完備的光電案場，須重新檢討盤點。

陳其邁說，大樹光電案在5月就因多次違反水保規定被勒令停工，經發局測量面積與施工計畫，也發現多處不符合，違規情節嚴重。並強調，如果安全及相關施工規畫與計畫不符，會要求能源署撤銷營運許可，中止計畫。陳其邁表示，責成副市長林欽榮組專案小組徹查，檢視施工狀況及水保計畫是否符合最高安全標準。他說，會以確保下游居民安全為最重要考量。

此案由經濟部能源署核發籌設許可及施工許可，內政部核發土地變更特定區使用，是早期舊案，不適用今年修法設置面積15公頃以上要做環評規定。陳其邁認為，鋪設面積高達21公頃，相關安全標準應該再重新檢討，會行文能源署重新檢視籌設許可及計畫書，面積不應該擴大。

議員黃飛鳳氣憤說，「這個問題2年前她就在議會質詢，市府團隊不理不睬、再三敷衍才演變今日局面」，山坡地水土保持至關重要，應採新標準取消之前許可，別等災難發生才正視；議員邱于軒說，業者未照計畫施工，能源署也證實業者超出申請範圍4.73公頃，已產生安全疑慮，看不出來有繼續核准施作的理由。

「種鳳梨一點點出錯會被罰錢，廠商把整個山頭挖掉卻沒事！」大樹農民說，兩套標準讓人無法信服，市府應該拿出魄力解決問題。