「屏東是全台最接近太空的地方」 太空科技產業落地扎根

推動台灣太空科技發展，屏東縣政府今攜手工業技術研究院與國家太空中心，在縣立圖書館舉辦「從屏東到太空 產業跨域共創新局」論壇，縣長周春米邀集產、官、學各界代表，一同探討屏東在火箭發射地理優勢、人才培育及太空產業鏈布局的潛力與契機。縣府表示，透過論壇，激發出太空產業更多跨域合作與創新思維。

縣長周春米於會中憶起，與這次與會的工研院執行長陳立偉初次見面，是在去年2024年在美國華盛頓哥倫比亞特區舉辦的全球最大年度太空衛星展「Satellite 2024」，她感謝當時對方熱情分享，讓屏東看見國際趨勢與合作機會，也在金屬工業研究中心的策劃協助下，成功參與全球衛星產業鏈，包括太空產業及低軌道衛星產業鏈，如今更再邁進一步與工研院舉辦此次論壇，她坦言這一路走來一步一腳印，相當不容易。

周春米說，國科會於今年3月宣布國家發射場域已正式落腳滿州鄉九棚村，鄰近牡丹旭海村所設立的短期科研探空火箭發射場，啟用至今已發射9支科研探空火箭，未來將與國家太空中心合作，今年7月舉辦科研火箭競賽，這項活動歷經多年努力，透過與地方部落會議充分溝通並取得共識，期待能結合生態旅遊與太空產業，讓火箭觀光接軌國際。

屏東縣府表示，屏東有發射火箭得天獨厚的地理優勢，太空中心舉辦科研競賽，讓屏東成為繼美國之外，擁有最大規模火箭競賽的地區，相當珍惜此次機會，這不僅是一項技術成就，更象徵屏東在科普教育上大躍進，也讓大家知道原來屏東距離太空是如此相近。

工業技術研究院執行長陳立偉指出，屏東在太空具有獨特且優渥的條件，由於地球自轉與公轉方向皆為順時鐘，若在屏東向東發射火箭，朝西太平洋最易入軌，且若發射異常也不會傷及到民眾，安全風險低，他也多次在美國與法國等重要場合提及，台灣在發射角度上具得天獨厚條件，是發展低軌衛星與火箭技術的關鍵優勢。

國家太空中心總監鄭琮生表示，屏東是全台最接近太空的地方，未來火箭將在九鵬發射，太空中心也積極舉辦科研火箭競賽，讓學生自行打造3公尺火箭，挑戰2公里高空，因需要動員龐大的人力與資源，感謝縣長周春米對太空教育與人才培育的大力支持，並提到屏科實驗高中首度參賽即打入全台前十的高中隊伍，展現屏東學子的潛力，為台灣太空教育注入希望。