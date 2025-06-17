金門金城街頭現深坑！網紅名店阿亮炸雞、京采包子暫停營業

金門金城鎮民權路知名網紅名店「阿亮炸雞」與「京采包子」，今天在臉書粉絲頁都發出暫停營業公告，表示因隔壁施工、加上大雨導致路面下陷，店前的人行道突現一個深達6米的坑洞，為顧客安全起見，將暫時停業公休。金城鎮長李誠智今天接獲通報後，立即趕到場會勘，要求施工單位暫停作業，並指示公所聯繫縣府工務處、觀光處等單位進行聯合查勘。

據了解，兩家知名店家的隔壁昨天下午進行管線施工，結果期間地面突然塌陷，沒想到晚間竟塌陷更嚴重，形成類似深井的圓柱型深坑。由於附近即是民防金城坑道所在地，引發現場熱心民眾關注，懷疑可能與坑道延伸有關，也有人回憶，2009年該路段後方施工時曾意外挖出20至30尊明朝古砲，成為當年轟動一時的歷史發現，提醒應注意是否與該古砲群遺跡有關聯。

李誠智表示，現場施工廠家原擬以砂土回填，但因擔憂降雨沖刷及結構不明的風險，暫不採取此方案，決定等待相關單位勘查確認後再進行補救。經工務處、觀光處等單位下午聯合會勘，調閱民防坑道圖資後，確認該處並非列管坑道，初步研判為早期施工留下的工作井。