潮州車站設鐵警值班台 徐富癸：一等站應有基本治安配置

潮州火車站是台鐵西部幹線對號列車起迄點的一等站，每天進出旅客眾多，卻長期未設鐵路警察值班服務台，引發地方民眾對車站治安關切，在立法委員徐富癸積極爭取與協調，台鐵16日完成警察值班台設置，正式運作。

立法委員徐富癸說，潮州站雖為一等車站，但遇到突發事件，鐵路警察需從屏東站搭列車前往支援，除造成應變時間延遲，也嚴重排擠潮州警分局中山派出所既有勤務資源，「這樣的配置顯然不符潮州站在全線的交通地位與實際需求」。

徐富癸日前邀集台鐵潮州站長與潮州警分局共同協商，三方達成共識，應於潮州車站大廳設鐵路警察值班台，讓乘客看得到、找得到，也多一層安全保障。

台鐵也表達支持，配合辦理，鐵路警察從6月4日開始在潮州站巡邏，6月16日完成設置潮州車站值班台，正式啟用。