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金門消防員超勤加班費 陳福海允研議方案列法定預算

中央社／ 金門17日電
金門縣長陳福海今天下午前往第二大隊向消防弟兄打氣，並與消防伙伴座談，第二大隊的副大隊長李忠仁特別提出，希望能將超勤加班費法制化，對此，陳福海當場回應支持。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天下午前往第二大隊向消防弟兄打氣，並與消防伙伴座談，第二大隊的副大隊長李忠仁特別提出，希望能將超勤加班費法制化，對此，陳福海當場回應支持。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海今天與金門縣消防局第2大隊進行座談，會中有人員提及超勤加班費盼能法制化；陳福海說，將與主計、人事等相關單位討論，提出可長可久方案列入法定預算。

金門東村日前發生民宅火警，消防成功將3名受困民眾救出，陳福海今天下午前往位在金湖鎮的消防局第2大隊慰問、頒發獎勵金，並召開勤務討論座談會，與基層消防人員就勤務相關議題當面互動。

現場有消防人員表示，目前消防人員超勤時數的加班費用，是以缺額人事預算撥補，希望未來將對消防員的照顧法制化，納入正式預算進行支付，讓同仁更無後顧之憂，避免未來缺額補足，相關費用就暫時付不出來。

陳福海表示，將與主計、人事等相關單位討論，共同思考可長可久方案，「我會給你們一個滿意答案」；他說，這筆費用若能在115年通過納入法定預算，未來不論誰當縣長，對消防員權益都較有保障。

消防局長呂英華也在會中表示，消防局汰換老舊車輛計畫，115年度預計汰換救助器材車及水箱消防車，編列縣款總計2500萬元，為消防弟兄營造安全職場環境；此外，消防局也增列4個8職等幹部缺額，使升遷管道更為暢通，同時也有助於強化領導群能力，在外勤救災還是內勤業務推動方面，都能更有效率執行救援任務。

陳福海 金門 加班費

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