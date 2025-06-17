今年度促參招商成果公布 高雄市127億元獲雙料冠軍
財政部今天公布今年上半年促參招商成果，高雄市政府榮獲「促參」及「廣義民參」雙料冠軍，以金額127億元榮登全國招商王。
114年上半年參招商成果顯示，「促參」類前三名依序為高雄市、台北市、台中市。「廣義民參」前三名為高雄市、新北市、台北市，高雄獲雙料冠軍，已簽約6件、金額共127億元，
財政局長陳勇勝說，市府推動捷運聯開及公辦都更，透過TOD及TIF機制挹注財源，今年截至目前簽約6件，另有8件已成功招商，民間投資金額達836億元，預估今年促參招商績效可破千億元。
副市長林欽榮表示，「半導體S廊帶」打造南台灣完整的半導體供應鏈體系，讓台積電、鴻海、輝達、日月光等國內外大廠陸續落腳或加碼投資，成功促進區域經濟活絡。此外，「亞洲新灣區2.0」結合智慧科技、綠能建設與港灣都市更新，提升都市環境與國際能見度，高雄從傳統工業港市轉型為智慧科技與數位創新城市，外界投資高雄更具信心。
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