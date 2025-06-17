快訊

戰火不停…伊朗稱「襲擊以國情報機構」 大樓起火冒濃煙畫面曝

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

今年度促參招商成果公布 高雄市127億元獲雙料冠軍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
財政部公布今年上半年促參招商成果，高雄市獲得兩項目第一名。圖／高市財政局提供
財政部公布今年上半年促參招商成果，高雄市獲得兩項目第一名。圖／高市財政局提供

財政部今天公布今年上半年促參招商成果，高雄市政府榮獲「促參」及「廣義民參」雙料冠軍，以金額127億元榮登全國招商王。

114年上半年參招商成果顯示，「促參」類前三名依序為高雄市、台北市、台中市。「廣義民參」前三名為高雄市、新北市、台北市，高雄獲雙料冠軍，已簽約6件、金額共127億元，

財政局長陳勇勝說，市府推動捷運聯開及公辦都更，透過TOD及TIF機制挹注財源，今年截至目前簽約6件，另有8件已成功招商，民間投資金額達836億元，預估今年促參招商績效可破千億元。

副市長林欽榮表示，「半導體S廊帶」打造南台灣完整的半導體供應鏈體系，讓台積電、鴻海、輝達、日月光等國內外大廠陸續落腳或加碼投資，成功促進區域經濟活絡。此外，「亞洲新灣區2.0」結合智慧科技、綠能建設與港灣都市更新，提升都市環境與國際能見度，高雄從傳統工業港市轉型為智慧科技與數位創新城市，外界投資高雄更具信心。

高雄市 成功

延伸閱讀

27歲女高中生又家暴媽媽 違反保護令遭判拘役15天

永續高雄青年挑戰賽揭曉 啟動3個月創業陪跑計畫

亞灣智慧公宅今簽約 將投資110億打造智慧社區

影／國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄 創台灣有史以來最高級賽事

相關新聞

高雄路面冒1.5公尺寬天坑 水利局：下方汙水管破損導致

高雄市前鎮區中華五路、正勤路口，今日下午2時許發生路面坍塌，產生長約1.5公尺、寬約1.5公尺、塌陷深度約3公尺的坑洞。

高雄綠營議員不挺自家人 為光電案砲轟市府顢頇、傲慢

高雄大樹和山光電場砍伐山林引發眾怒，昨日國民黨立委柯志恩辦會勘，第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）在地議員均未現身遭到排...

潮州車站設鐵警值班台 徐富癸：一等站應有基本治安配置

潮州火車站是台鐵西部幹線對號列車起迄點的一等站，每天進出旅客眾多，卻長期未設鐵路警察值班服務台，引發地方民眾對車站治安關...

金門消防員超勤加班費 陳福海允研議方案列法定預算

金門縣長陳福海今天與金門縣消防局第2大隊進行座談，會中有人員提及超勤加班費盼能法制化；陳福海說，將與主計、人事等相關單位...

亞灣智慧公宅今簽約 將投資110億打造智慧社區

高雄市前鎮區亞灣智慧公宅都市更新事業案今天舉行簽約儀式，最優申請人為亞灣智能股份有限公司，今天上午由該公司董事長郭君傑與...

金門縣長陳福海慰勞消防單位 表態支持加班費法制化、改善場館

金湖鎮東村一處集合住宅在上月底發生火警，所幸在消防局第二大隊人員迅速應變、指揮中心精準引導，及民眾正確防災應對下，成功救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。