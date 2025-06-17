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高雄綠營議員不挺自家人 為光電案砲轟市府顢頇、傲慢
高雄大樹和山光電場砍伐山林引發眾怒，昨日國民黨立委柯志恩辦會勘，第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）在地議員均未現身遭到排山倒海的責難。民進黨議員黃飛鳳氣憤說，此案她2年來在議會多次質詢，共辦過七次正式會勘，市府卻一再敷衍，不認真解決問題才造成今日光電板滿山頭，不可挽回的局面。
昨日柯志恩辦會勘，高市議員邱于軒、李雅芬、宋立彬及朱信強到場，除吳利成恰巧出國外， 其餘4名在地議員未現身，派助理出席。
議員黃飛鳳指出，一早就有好幾位大樹鄉親告知相關訊息，也有人責怪，為何都不見在地選區議員關心此案，事實上她從還沒當上議員前就在追蹤並提出警告，當選後，更是加重力道，全力監督。
黃飛鳳細數，她在2023年4月、2024年5月、2024年8月、2025年5月19日辦過會勘，另在2024年11月、2025年4月25日、2025年5月19日都在議會提出質詢，每一場她都親自參與，並與和山協會理事長、在地鄉親並肩抗爭。
「今天落到這樣的局面，就是高雄市政府的顢頇與傲慢所致！」黃飛鳳氣憤說，她一再提醒，這家廠商施工粗糙，開罰之後依然照舊，市府卻仍放任他們繼續破壞山林、危害居民安全，請問高雄市政府是不是非得要讓災難發生、民怨沸騰，才願意真正動起來、正視問題。
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