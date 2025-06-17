亞灣智慧公宅今簽約 將投資110億打造智慧社區
高雄市前鎮區亞灣智慧公宅都市更新事業案今天舉行簽約儀式，最優申請人為亞灣智能股份有限公司，今天上午由該公司董事長郭君傑與高雄副市長林欽榮共同簽訂合約，正式啟動亞灣二期智慧公宅的開發建設，預計將投資110億元，規劃興建2棟社會住宅及2棟集合住宅，以「5G AIoT智慧住宅」、「城市中的公園」為概念設計優質宜居宅，預計於120年完工。
高雄副市長林欽榮表示，亞洲新灣區是行政院推動5G AIoT產業的核心據點，未來將帶來大量企業人才移入、就業，進一步推升居住需求。因此，高市府超前部署積極推動「亞灣智慧公宅」計畫，結合智慧科技與高品質住宅環境，打造宜居、安全、永續的生活空間，讓來高雄發展的產業人才不僅願意前來，也能安心留下，共同打造亞灣成為兼具產業與生活機能的國際經貿核心區域。
今天簽約的亞灣智能股份公司預計投資110億元打造亞灣二期智慧公宅及民間集合住宅大樓，亞灣智能公司董事長郭君傑表示，本案地面層將規劃約3,000坪的大面積開放空間，並設置200坪綠意連通平台，串聯一期與二期公宅，打造「城市中的公園」與共享生活軸線，提供市民一個自然、友善又舒適的生活場域，從智慧辦公到健康休閒，全方位滿足市民生活所需，打造真正全齡宜居的智慧社區。
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