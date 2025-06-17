金門縣長陳福海慰勞消防單位 表態支持加班費法制化、改善場館

金湖鎮東村一處集合住宅在上月底發生火警，所幸在消防局第二大隊人員迅速應變、指揮中心精準引導，及民眾正確防災應對下，成功救出3位受困民眾。縣長陳福海第一時間獲悉後，除了嘉勉消防夥伴展現高度專業與行動，更特別指示要親自慰勞參與救災勤務同仁，陳福海今日下午親赴第二大隊慰勞參與救援的消防弟兄，感謝他們展現專業與英勇，挽救寶貴生命。

今日下午3時，陳福海在消防局長呂英華與副局長陳國瑋陪同，前往第二大隊向消防弟兄打氣，消防同仁對於縣長親自到場關心，都感到無比溫暖，紛紛給予熱烈的掌聲，現場氣氛溫馨熱烈；陳福海在與同仁一一握手寒暄後，隨即召開勤務座談會，聽取基層心聲。

在座談時，第二大隊的副大隊長李忠仁特別提出，希望能將超勤加班費法制化，對此，陳福海當場回應支持；另金湖分隊小隊長蔡承霖則提到，金湖小巨蛋的館內設施，包括燈光太強，希望工作人員能協助調控；還有南風天時，館內的地板潮濕，希望能開啟冷氣，保障使用者安全，陳福海也說，將責成單位協助改善。

呂英華在簡報中，也感謝縣府持續關心基層消防工作，包括3大具體支持措施：自即日起補休屆期加班費按月發放，改善人員超勤狀況；增列4名八職等幹部職缺，擴大升遷管道並強化領導能量；編列2500萬元汰換老舊車輛，預計明年更換救助器材車與水箱消防車，打造更安全高效的救災環境。

陳福海強調，這次火警成功救援並非偶然，而是長期防災教育與演練累積的成果。他表示，「小火快逃、濃煙關門」的觀念深入社區與校園，是消防局多年推廣努力的成果；他也感性表示，每一位消防人員在第一線冒險犯難，肩負的不只是責任，更是全體縣民的信賴與依靠。