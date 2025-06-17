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屏東太空科技論壇登場 跨域交流共創星未來

中央社／ 屏東縣17日電

屏東縣政府、工業技術研究院與國家太空中心今天攜手在屏東舉辦太空科技論壇，5個講座聚焦跨產業領域交流，屏東縣長周春米喊話，讓太空科技立足屏東、開創星未來。

「從屏東到太空 產業跨域共創新局」論壇今天在屏東總圖登場，活動分享太空產業概述與商機、太空科技產業人才之養成、從工研院太空技術看到屏東太空願景、衛星國際認證及其商業模式、鏈結政府政策資源等5個講座，透過專家及有興趣的民眾齊聚一堂，產生跨產業領域交流。

周春米致詞表示，屏東縣擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，國家發射場域已正式落腳滿州鄉九棚村，鄰近的牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，目前也有衛星通訊研發廠商進駐屏東科學園區，與屏東在地形成產業供應鏈。

周春米指出，縣府已計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，讓太空科技立足屏東、開創星未來。

工研院產服中心執行長陳立偉表示，屏東在太空方面有非常優渥的條件，從屏東發射火箭往西太平洋，最容易入軌且燃料也最便宜，另一方面則是面對西太平洋，若發射有意外，也不會傷及任何人。

縣府城鄉發展處表示，太空科技為屏東科學園區的發展主軸之一，結合全台首座高科技供應鏈專區，將促進屏東產業升級與轉型，並強化屏東在全球太空產業鏈中的競爭力。

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