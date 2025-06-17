台南、澎湖議會簽署友好交流協定 加強觀光、醫療合作

台南市議會今天與澎湖縣議會正式簽署友好交流協定，台南市議會議長邱莉莉與澎湖縣議會議長陳毓仁共同簽署協定，並由台南市長黃偉哲擔任見證人，兩會副議長林志展與藍凱元也互贈紀念品，象徵友誼永固。

邱莉莉表示，台南與澎湖皆為台灣開拓歷史的重要據點，台南跟澎湖之間地理位置也非常的接近，今年台南市議會到澎湖進行經建考察，發現澎湖這幾年在文化保存、觀光發展以及教育資源投入方面，表現令人驚艷，值得台南借鏡，今日台南市議會與澎湖縣議會結為姐妹會，未來也可以與市府共同來推動交流，例如棒球夏令營的互訪、民眾服務案件的交流等，並提供澎湖台灣本島的支援與資源。

陳毓仁指出，台南市議會是他上任後，第一個締結的姐妹會，是極為重要的里程碑，澎湖擁有最好的海島環境，台南則有最好的文化歷史和眾多的美食，期望未來能在觀光、教育和醫療等，有進一步的交流及合作，尤其是澎湖長期以來醫療資源較缺乏，許多服務案件都是需要高雄或是台南的醫院來支援，期待未來醫療資源相互支援，兩縣市之間的情誼愈來愈長久。

黃偉哲表示，澎湖是知名的觀光勝地，澎湖縣議會與台南市議會之間，也有許多可以相互增長之處，例如澎湖和台南兩地的航線、碼頭設施，以及旅遊的共進共榮等。他期待透過此次雙方議會締結為姊妹會，讓台南市議會和澎湖縣議會能有非常好的互動及交流，也期許市府團隊及同仁，能在市政上及澎湖縣民和台南市民的福利、權益，共同努力做得更好。