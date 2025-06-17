留住人才！高雄亞灣建二期「5G智慧社宅」 可供千戶居住

高雄市亞洲新灣區推動5G AIoT產業後，吸引科技大廠進駐，今年7月「亞洲資產管理中心」高雄專區營運，在地居住需求提升，高雄市為此推動「亞灣智慧公宅」計畫，第一期634戶將於後年完工，二期公宅今日正式簽約，將再打造2棟公宅，共計1292戶，投資金額達110億元，建築採「AI智慧化設計」，預計2031年完工。

副市長林欽榮今出席簽約儀式指出，二期基地緊鄰亞灣園區，不僅是高雄數位科技產業聚落，也是金管會在今年4月宣布推動「亞洲資產管理中心」的高雄專區基地，鄰近輕軌軟體園區站、捷運獅甲站與未來捷運黃線捷運站；二期公宅將新增658戶，與原本高雄市府自建、2027年完工亞灣第一期634戶公宅基地相鄰，並以連通平台串聯，共提供1292戶。

林欽榮表示，全案投資金額預計約110億元，規劃興建2棟智慧型社會住宅及2棟集合住宅，公宅為地上24層、地下4層，以「5GAIoT智慧住宅」為設計概念，預計於2031年完工。智慧公宅內包括AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店、智能全齡健身中心、廚藝教室暨銀髮樂活中心、兒童圖書室，建構全齡宜居住宅社區。

林欽榮說，「亞洲資產管理中心」高雄專區預計7月正式營運，未來將帶來大量企業人才移入就業，進一步推升居住需求，因此「亞灣智慧公宅」計畫能打造亞灣成為兼具產業與生活機能的核心區域，本案地面層將規劃約3千坪開放空間，並設置200坪綠意連通平台，串聯一、二期公宅，提供自然、友善又舒適的生活場域。

都發局長吳文彥表示，二期基地是繼特貿三都更案後，再度釋出位於亞洲新灣區的市有土地辦理公辦都更，基地面積約1.4公頃，位於復興三路與啟聖街口，將申請取得綠建築黃金級、智慧建築銀級、低碳建築第二級等多項標章，全案採低建蔽設計，地面層留設約1公頃的大面積開放空間，打造「城市中的公園」。

亞灣第二期智慧公宅採公辦都更方式興建，高市府經由公開招商徵選實施者負責新建後，再交由市府營運；今年3月公開評選結果由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團之藏裕營造兩家公司組成合作聯盟獲選。林欽榮今日代表市政府與該合作聯盟所申設成立「亞灣智能股份有限公司」董事長郭君傑，共同簽約宣布啟動。