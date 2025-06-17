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高雄捷運林園東港林邊線 將採高架重運量、財務評估中

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高雄捷運紅線林園東港林邊線，朝高架重運量一車到底，財務評估中，該路線全長16.651公里，其中高雄段2.42公里、屏東段14.231公里，所需總經費837億多元，最後一站林邊站，會與台鐵林邊站共構。記者劉星君／攝影
高雄捷運紅線林園東港林邊線，朝高架重運量一車到底，財務評估中，該路線全長16.651公里，其中高雄段2.42公里、屏東段14.231公里，所需總經費837億多元，最後一站林邊站，會與台鐵林邊站共構。記者劉星君／攝影

屏東縣議員洪明江今總質詢關注屏東縣交通建設，高雄捷運紅線延伸到屏東縣東港、林邊線的進度，縣長周春米今說，因為高雄最後一站採高架，會高架進到屏東、採重運量，目前財務效益評估中。

縣議員洪明江，高雄捷運紅線小港到屏東縣林邊站大概定案，高市長陳其邁態度明確，希望重運量ㄧ車到底，之前因屏東人口少，屏東端用輕運量，輕運量的軌道跟車廂和重運量不同，屏東人若要去高雄搭乘紅線，勢必要在林園轉車，會造成很大不方便。據他了解，近期縣長有同意和高雄合作朝ㄧ車到底方向進行。

周春米說，捷運路線規畫，相關條件，陸續檢討，高雄最後一站採高架，所以會高架進到屏東，高價的成本跟地下化成本，有很大差異，採重運量，但是目前財務效益評估還沒過，還在做相關努力。

周春米說，捷運是地方建設，地方負擔有一定比例，希望能往兼顧大家利益，帶動地方發展重要建設，但是現在財源有遇到一些問題。

屏東縣府交旅處表示，高雄捷運紅線林園東港林邊線，朝高架重運量一車到底，財務評估中，該路線全長16.651公里，其中高雄段2.42公里、屏東段14.231公里，所需總經費837億多元，會再由高雄市府、屏東縣府與中央負擔比例。

高雄捷運 財務 屏東縣

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