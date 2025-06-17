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高港自建再生能源系統 減碳量年達4585噸

中央社／ 高雄17日電

因應2050淨零轉型，高雄港物分公司規劃自建再生能源系統，利用既有或新建建築物屋頂空間廣設太陽光電發電設備，明年6月前完成後，每年減碳量約可達4585噸。

高雄港務分公司新聞稿表示，為了落實2050淨零轉型目標，選定洲際貨櫃中心區內的貨櫃集散倉棧、維修保養廠、進／出站閘口等11棟主要建築物，建置約8419峰瓩（kWp）太陽光電發電系統。

高雄港表示，工程進度目前已完成4663峰瓩（kWp），其餘3756kWp將於115年6月前逐步完成，完成後每年可產約9262仟度電，每年減碳量約達4585噸。

此外，除了目前11處案場外，還有4處案場正在規劃中，包含3處屋頂型及1處停車場車棚，裝置容量共計約2453峰瓩（kWp），預計116年12月前逐步完成，完成後每年可產約269萬9000度電，每年減碳量約達1336噸。

高雄港說明，除推動太陽光電發電系統建置，也同時結合能源管理系統（EMS）及儲能設備，強化高雄港電網韌性，不僅可紓緩港區用電尖峰時段對台電的用電依賴，也是高雄港實踐綠色港口一個重要的工作，對於增加電力資源調度彈性，提升能源使用效益。

高雄港 減碳 淨零

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