核三廠重啟公投案 議員憂屏東沒動作 周春米：反對延役

核三重啟公投成案，屏東縣議員洪明江今議會總質詢說，8月23日舉行公投，至今都沒看到縣府有相關行動。縣長周春米答詢說，縣府態度一樣，反對延役，除役期間25年4個鄉鎮的回饋金不變。

周春米說，核三是屏東安全問題，她的態度、主張理由，也多次說過，也在議會邀請議員們一起支持反對核三延役，後續相關具體措施，依中選會規定，反方是行政院，縣府也跟行政院、經濟部與台電了解相關後續問題討論，屏東會透過相關管道宣傳，與鄉親對話，鄉親擔心回饋金是否沒有。

周春米說，這部分很明確，除役期間25年，四個鄉鎮回饋金不變，縣府會就地方相關建設，做第一線支持，現在大家關心大罷免，縣府首要問題是一般性補助款少50多億，議會也在進行當中，也不太有太多時間到地方宣講。

「我們沒有任何的空間去承擔任何一絲的風險」，周春米說，核三已運轉40年，之前規畫是40年就要停，全部造成程序來走，對我們在信賴利益，安全利益上面會有很大威脅，縣府態度很明確。

洪明江問周春米，8月23日要公投，對於投票結果，縣府有沒有評估？周春米答詢，還沒評估，能源政策在經濟部，地方全力反對核三延役。

「權益問題不得表決！」洪明江說，2021年核四公投，不同意重啟的票數贏過同意，沒有達到總公民投票數的四分之一，沒有過關，雖然贏但沒過關，縣府是要冷處理嗎？萬一過關怎麼辦？