影／陳其邁認違規情節嚴重 下令撤查大樹光電案不排除撤照
高雄大樹區51公頃和山光電場開發案埋下土石流隱憂，市長陳其邁今天在市政會議前作出兩項決策，他表示，此案違規情節嚴重，除要求停工改善外，若安全及相關施工計畫未符合規定，會要求能源署撤銷營運許可、終止計畫，另將行文能源署重新檢視籌設許可及計畫書，面積不應該過大。
和山光電場位在和山里後方山坡地，立委柯志恩昨率多名國民黨議員會勘。柯指出，此案雖由中央規畫啟動核准，但目前執行面上產生諸多問題，包括業者剷平山頭後，要做水保重種植生，才發現無水可用，想要鑿井卻遭居民擔心爭搶民生用水，與汙染水源問題強力反對，再再凸顯中央政府，在沒有完整環評法規配套下，就允許光電開發破壞山林，是多麼荒唐的事。
記者今早在市政會議前詢問市長陳其邁，這類光電案是否只能任由中央核准、地方收拾殘局。陳其邁回應，大樹光電案在5月份就根據水保稽查，因多次違反水保規定勒令停工，經發局主動測量面積與施工計畫，結果發現多處不符合，違規情節嚴重，除要求停工之外，務必要進行改善。
陳其邁強調，如果在安全及相關施工規畫、計畫不符，市府會要求能源署撤銷營運許可、終止計畫，絕對以大樹居民安全為最高考量，另請副市長林欽榮組成專案小組徹查，包括整個施工狀況及水保計畫是否符合最高安全標準，否則現在極端氣候面臨洪水等問題，須以確保下游居民安全為最高的考量。
陳其邁也說，此案由經濟部能源署核發籌備許可及施工許可，另內政部核發土地變更特定區使用，此案是早期舊案，適用舊法規，兩公頃以上不需要環評，但他認為，開發鋪設面積高達17公頃，當時籌設的許可跟當時符合的相關安全標準應該再重新檢討，會去函能源署，該案應該要重新檢視籌設許可及計畫書，不應該面積過大。
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