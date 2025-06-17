為省冷氣電費 屏東動物之家 人貓擠一室

屏東縣動物之家月底開幕周年，縣議員陳揚昨質詢披露，近日走訪後發現，浪貓明明有專屬放置地方，工作人員辦公室卻放著裝浪貓的籠子，原來是為節省冷氣電費，且比起一開始，縣府委辦預算也是「腰斬再腰斬」，若能減少大型活動經費，就能補齊缺口。

縣長周春米答詢說，動物之家營運1年，收容量達8成，是最高峰上限，可能在相關收容經費顯得不足，委辦單位加強控管支出，維持收容品質與量能，若預算不夠，會研議追加。

屏東縣去年犬貓認養率達94%，陳揚質詢說，位於麟洛鄉的動物之家去年風光開幕，賴清德總統出席參加，但動物之家的預算不足，今年年委辦費1332萬元，收容580隻，換算下來，照顧1隻犬貓費用，1天1隻只67.8元，比起高雄市158元、澎湖縣82.5元，都少了很多。

陳揚說，他到動物之家發現辦公室放貓籠，籠裡有浪貓，明明有專屬放貓地方，一問之下是為省電費；農業處動保科昨詢問委辦單位原因，議員所指為員工休息室，貓籠8至10個，後面設貓咪互動區，除省電費外，因近期下雨，浪貓移動較麻煩，放辦公室方便就近照顧，想認養民眾也不用走太遠。

屏東縣府表示，犬貓照顧費用，由於動物健康狀況、醫療支出及收容日數差異不同，每隻每天費用在65到110元間，含廠商人事成本、水電費、飼料費、醫療費、消毒等，若經費不足，會邀集廠商研議，依結論辦理追加減預算；另外，犬舍、貓舍環境視收容狀況滾動調整。