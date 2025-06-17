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高雄小港泳池變停車場 地方爭建活動中心

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市立小港泳池荒廢20年以上，去年底泳池填平，改作停車場，但泳池旁建物因耐震不足將全數拆除，卻無具體進度。記者宋原彰／攝影
高雄市立小港泳池荒廢20年以上，去年底泳池填平，改作停車場，但泳池旁建物因耐震不足將全數拆除，卻無具體進度。記者宋原彰／攝影

高雄市立小港游泳池廢棄逾20年，變成地方嫌惡設施，市府去年底將泳池填平後改作簡易停車場，周邊建物卻未有具體規畫，地方盼拆除，重建為多功能里民活動中心或原住民多功能會館，市府則傾向做停車場。

高市運動發展局表示，小港市立游泳池有40年歷史，因設備老舊未對外開放。2023年7月曾辦理公民參與現勘與交流座談會，依在地民意及空中大學需求，規畫為停車使用，目前已填平泳池，預計今年下半年委外開放停車，可停至少70輛汽車。泳池旁附屬建物經耐震能力評估結果建議拆除，將籌措經費辦理，後續結合泳池填平區作為停車場。

市立小港游泳池1982年啟用，因經營不善，荒廢逾20年，先前因未填平，下雨積水滋生病媒蚊，還有流浪漢翻牆進駐，引起環境、治安隱憂，運發局考量周邊已有2座泳池，去年啟動整建活化方案，填平後做成簡易臨時停車場，但泳池旁附屬建物未明確規畫用途。

小港區三苓里長郭冠霖表示，小港缺里民活動空間，建議不如拆除重建為多功能活動中心，供運動、長照或做老人據點、會議室，議員黃彥毓，此事民政局、運發局正在協調，希望加速改建計畫。

議員王義雄先前質詢曾多次爭取改建為原住民多功能會館，指市長也承諾會籌措經費，卻變成做停車場；市長陳其邁表示，空大周邊居民停車場需求大，因此市府傾向規畫停車場，且鄰近前鎮區已有1間多功能原住民故事館，不宜重複。

高雄市 游泳池 停車場

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