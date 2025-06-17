高雄大樹光電板吃掉山林 居民憂土石流

高雄大樹區和山里51公頃山坡地開發光電場，立委柯志恩昨辦會勘，從空中鳥瞰，黑色光電板已「吃掉」大片山林、距離聚落僅百公尺，數十名居民聞訊到場，對光禿禿山頭感到不可思議，擔心颱風引發土石流滅村，要求全面停工，廠商承諾2周內完成相關改善。

水利局長蔡長展說，水利局人員前後會勘14次，依違反水土保持開罰6次，共罰90萬元，後續會繼續嚴格監督。

能源署、高市水利、經發及環保等局處單位昨天會勘「和山太陽能光電設施」，抵現場時挖土機正在施作邊坡保固工程。施工現場設置排洪溝渠及滯洪沉砂池，不過1.2公尺深的滯洪池堆滿土石，工地距最近民宅僅隔一條山溝。

「白賊話滿天飛，承諾都跳票」，和山里長吳順治及數十里民高喊立即停工。吳說，一次大雨滯洪池就塞滿土石，哪能承受後續雨季及颱風，這麼大面積的案場竟然無須環評，有夠離譜。

議員朱信強說，業者砍光樹木設光電板，工地涵管不具排水功能，山溝挖得亂七八糟，很多設施看得出是臨時抱佛腳，不符合水保要點，山坡地濫墾濫伐，難怪下雨就崩塌，「沒看過這麼潦草的水保工程」。

柯志恩質問能源署，如何能讓業者徹底停工。能源署主秘翁素真回應，業者若未依核准計畫施作可以連續開罰，最終手段是不核發電業許可。

林姓業者說，會依規定清運滯洪池土石，另村莊上方一處預定地會依居民要求停止開發。

經發局針對環評解釋，今年1 月 16 日已修法，「位於山坡地，設置或累積設置裝置容量2萬瓩以上，或設置或累積設置面積15公頃以上」，才須依規定環評。