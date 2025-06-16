風光開幕花近兩億重建...屏東西市場沒人潮 議員建議轉型

斥資近兩億重建的屏東西市場，去年邀請副總統蕭美琴出席開幕剪綵，未料西市場蜜月期過後，業績雪崩式下滑，室內充斥油煙味、攤商閒置率高等問題連連，縣議員陳揚今總質詢時建議，西市場轉型變成夜市，縣長周春米說，還是要取決於攤商，會後續討論。

陳揚說，他先前在業務質詢詢問城鄉發展處長關於西市場進度，當時處長回答，編列3千萬元來改善排煙設備。但對於相關時程、進度，何時完工等，處長都無法回答，請問縣長，西市場排煙設備何時可以改善完成？

周春米答詢說，西市場從原來的傳統市場轉型，是當初縣府在打造西市場重要的意旨，原來傳統市場的需求，隨著建築進步、社區進步，比較現代，有冷氣，當初開放大家來參與，門檻很低，也希望活絡大家工作機會，半年的運作後，議員提出很多檢討。

對於轉型部分，周春米答詢，公部門有搜集相關資料，也了然於心，市場還是取決於攤商營業內容，自治會長也換人，大家持續檢討當中，比較具體的是，以後是不是轉型美食街，這是一個方向，這是不是縣府要怎樣就怎樣的。

周春米答詢說，攤商進駐後形成自己文化，縣府樂觀其成，雖然縣府也很著急，招商努力精進，大家都各自散發出每攤商的吸客能量。

周春米答詢，對於冷氣空調部分，也啟動相關計畫，除了原來的空調設備外，還有相關電力設備，攤商現正面臨轉型，沒有料到中央補助性的補助款少了50多億元，計畫經費施工，會影響營運，還要搭配時間點，會跟攤商聯繫確認。

議員陳揚建議，西市場攤位閒置率高，白天人潮有限，把西市場變成夜市，晚上開放分區規畫，打造特色小吃攤位，讓西市場成為屏東市結合傳統跟創新的夜市。

屏東縣屏東市西區公有零售市場自治會理事長高藝哲說，西市場有98攤，現階段空攤率約25％，攤商現階段也朝美食街方向轉型，但回歸到原點還是油煙問題，讓有些賣炸物不敢進駐，現階段留下攤商，有包括之前西市場的原來攤商，也有特色料理攤商等。