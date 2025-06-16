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空拍／高雄大樹山坡地砍樹蓋光電場 居民擔憂土石流威脅

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，由於距村落只有百來公尺，當地居民擔心土石流恐衝擊家園。記者劉學聖／攝影
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，由於距村落只有百來公尺，當地居民擔心土石流恐衝擊家園。記者劉學聖／攝影

高雄市大樹區和山里附近高達51公頃的整片山坡地遭業者砍樹蓋光電場，原本是整片綠油油山林被「推平」，裸露出黃色土石，從空中鳥瞰更是怵目驚心，最近南部豪雨不斷來襲，大量土石泥流往山下宣洩，光電場距離人口集中的聚落僅剩100公尺，居民恐慌擔心下次大雨直接淹進家門口，向民代求助希望協助保衛家園。

經濟部能源署核定大樹區和山里光電場開發計畫，業者分兩期施工，第一期工程完工後，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。不過業者將當地綠樹砍光、剷平陡峭坡地蓋光電板，居民憂心雨季來臨，下游村莊面臨土石流威脅。議員黃飛鳳與吳利成先後在高市議會質詢，不滿市府未盡監督責任，市府強調地面型光電案都會從嚴審查。

水利局表示，6月13日會同經發局前往開發基地，初勘發現排水有設置臨時排水、滯洪沉沙池，收集降雨水，暫無大量泥水排放道路。

光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。不過業者已當地綠樹砍光。記者劉學聖／攝影
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。不過業者已當地綠樹砍光。記者劉學聖／攝影
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，由於距村落只有百來公尺，當地居民擔心土石流恐衝擊家園。記者劉學聖／攝影
光電業者在高雄大樹山坡地大舉開發光電場，由於距村落只有百來公尺，當地居民擔心土石流恐衝擊家園。記者劉學聖／攝影

高雄市 豪雨 議員 水利局 土石流

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