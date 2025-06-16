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影／颱風來會滅村！高雄大樹黑色光電板「吃掉山林」 空拍畫面曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
光電業者施作沉沙池，這次豪雨過後，原本1.2公尺深的滯洪池全部被土石覆蓋，這裡以後還蓋光電板，土石不易清理，颱風再來，山上土石豈不是整個往下游村莊沖刷。記者徐白櫻／攝影
光電業者施作沉沙池，這次豪雨過後，原本1.2公尺深的滯洪池全部被土石覆蓋，這裡以後還蓋光電板，土石不易清理，颱風再來，山上土石豈不是整個往下游村莊沖刷。記者徐白櫻／攝影

高雄市和山里51公頃山坡地開發光電場，立委柯志恩今天下午辦會勘，從空中鳥瞰，黑色光電板「吃掉」大片山林、距離聚落僅百公尺，眾人對於光禿禿山頭感到不可思議，議員痛批「沒看過這麼潦草的工程」，數十居民聞訊到場，擔心颱風引發土石流滅村，要求全面停工，廠商承諾兩周內完成相關改善。

高市水利局長蔡長展表示，全案開發以來，水利局人員會勘14次，依違反水土保持開罰6次，共裁罰90萬元，後續會繼續嚴格監督。

今天下午，立委柯志恩邀能源署、市府水利局、經發局及環保局等單位會勘「和山太陽能光電設施」，眾人抵達時，挖土機正在施作邊坡保固工程，施工現場設置排洪溝渠及滯洪沉砂池，不過原本1.2公尺深的滯洪池堆滿土石，工地距離最近民宅之間僅隔一條山溝。

「白賊話滿天飛，承諾都跳票！」和山里長吳順治帶領數十居民到場表達不滿，在旁不斷高喊立即停工。吳說，一次大雨滯洪池就塞滿土石，哪能繼續承受接下來的雨季及颱風，業者施工前承諾距離民宅會有500公尺，事實上僅100公尺，說一套做一套，毫無信用，這麼大面積案場，竟然無須環評，政府有夠離譜。

議員朱信強說，業者砍光樹木設光電板，工地涵管不具排水功能，山溝挖得亂七八糟，很多設施都看得出是臨時抱佛腳，不符合水保要點，山坡地濫墾濫伐，難怪下雨就崩塌，「沒看過這樣差的水保工程」；市府認為澄清湖高爾夫球場破壞水保下令停止使用，卻放任和山光電場核准75％開發面積，非常離譜。

立委柯志恩質問能源署，要怎樣才能讓業者徹底停工。能源署主秘翁素真回應，業者必須依據核准計畫施作，若不遵守可以連續開罰，最終手段是不核發電業許可。

開發商林姓業者回應，會依規定清運滯洪池土石，另外會遵照居民要求，村莊上方一處預定地停止施工，2周內改善水土保持相關設施。

針對業者無須環評質疑，經發局解釋，和山光電場是舊案，今年1 月 16 日修法，「位於山坡地，設置或累積設置裝置容量2萬瓩以上，或設置或累積設置面積15公頃以上」必須依規定環評。

高雄大樹和山光電場的空拍畫面令人怵目心驚，黑色光電板盤據整個山谷。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山光電場的空拍畫面令人怵目心驚，黑色光電板盤據整個山谷。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第一期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第一期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。記者劉學聖／攝影
高雄大樹區和山里長吳順治指著滯洪池說，一次大雨沖刷的土石就把水池填滿，業者還自欺欺人，豎立危險告示，非常荒謬。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹區和山里長吳順治指著滯洪池說，一次大雨沖刷的土石就把水池填滿，業者還自欺欺人，豎立危險告示，非常荒謬。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，立委柯志恩（右一）今邀相關單位會勘，市府水利局長蔡長展及經發局長廖泰翔都有到場，眾人聆聽業者說明施工現況。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，立委柯志恩（右一）今邀相關單位會勘，市府水利局長蔡長展及經發局長廖泰翔都有到場，眾人聆聽業者說明施工現況。記者徐白櫻／攝影
高雄市水利局上月要求水土保持工程停工，但光電場部分依舊照常進行，工地推滿設備。記者徐白櫻／攝影
高雄市水利局上月要求水土保持工程停工，但光電場部分依舊照常進行，工地推滿設備。記者徐白櫻／攝影
和山光電場距離村落僅一條山溝，居民擔心土石宣洩而下後果不堪設想。記者徐白櫻／攝影
和山光電場距離村落僅一條山溝，居民擔心土石宣洩而下後果不堪設想。記者徐白櫻／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，空拍畫面令人怵目心驚，居民不滿，這麼大面積開發案竟然無須環評。記者劉學聖／攝影
高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，空拍畫面令人怵目心驚，居民不滿，這麼大面積開發案竟然無須環評。記者劉學聖／攝影

高雄市 環評 水利局 柯志恩

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