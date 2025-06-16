澎湖七美棘冠海星密度達警戒值 專案除棘護珊瑚礁
澎湖七美棘冠海星密度達警戒值，海洋保育署18日起委由澎湖水域遊憩活動公會進行第一波專案除棘行動，未來將啟動監測、控制，維護海域珊瑚礁生態永續。
澎湖海洋保護志工隊在今年6月2日及7日，2次進行七美海域調查，在八條樣線的4000平方公尺內，共發現有47隻棘冠海星，密度已達警戒值，緊急向海保署通報。
海洋保育署長陸曉筠今天陪同海委會主委管碧玲抵澎進行保育海龜野放時，對於澎湖七美海域棘冠海星密度已達警戒值，決定自18日起委由澎湖水域遊憩活動商業同業公會進行第一波專案移除作業。
海保署表示，針對棘冠海星族群密度異常升高，未來將以即時監測與科學管理原則，建立監督海洋生態機制，發現海域異常，由民間啟動調查與移除作業，是否採取獎金制度尚在研議中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言