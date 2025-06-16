澎湖七美棘冠海星密度達警戒值 專案除棘護珊瑚礁

澎湖七美棘冠海星密度達警戒值，海洋保育署18日起委由澎湖水域遊憩活動公會進行第一波專案除棘行動，未來將啟動監測、控制，維護海域珊瑚礁生態永續。

澎湖海洋保護志工隊在今年6月2日及7日，2次進行七美海域調查，在八條樣線的4000平方公尺內，共發現有47隻棘冠海星，密度已達警戒值，緊急向海保署通報。

海洋保育署長陸曉筠今天陪同海委會主委管碧玲抵澎進行保育海龜野放時，對於澎湖七美海域棘冠海星密度已達警戒值，決定自18日起委由澎湖水域遊憩活動商業同業公會進行第一波專案移除作業。

海保署表示，針對棘冠海星族群密度異常升高，未來將以即時監測與科學管理原則，建立監督海洋生態機制，發現海域異常，由民間啟動調查與移除作業，是否採取獎金制度尚在研議中。