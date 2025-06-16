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響應世界海龜日 管碧玲馬公野放10隻海龜重返大海

中央社／ 澎湖縣16日電

響應6/16世界海龜日，海洋委員會主委管碧玲今天在馬公嵵裡海灘野放10隻保育海龜時表示，期盼國人都做海龜救援會一員，在海洋保育上共同救援保護海龜，讓台灣成為海龜之島。

澎湖野放海龜活動，今天下午在澎湖縣長陳光復、海委會主委管碧玲、海洋保育署長陸曉筠、海巡署金馬澎分署長陳泗川、觀光署澎管處副處長呂玉鉛與澎湖農漁局長陳高樑等人及百餘師生見證下，野放10隻保育類綠蠵龜等海龜奮力爬向大海，重返睽違大海遨遊，現場同步進行海洋保育類野生動物教育宣導。

管碧玲表示，世界有7種保育類海龜，台灣就佔有5種，去年台灣海域共救援了21隻保育類海龜，其中站在第一線的海巡單位，就救援有9隻之多，呼籲在海洋保育前提下，每一國人都是海龜救援會成員，共同救援保護海龜，讓台灣成為海龜之島。

澎湖漁業生物研究中心表示，今天野放的10隻保育類海龜，其中綠蠵龜有7隻、欖蠵龜有3隻，分別在民國112年及113年間受傷、擱淺或環境等因素，在海上或岸際獲救，送往澎湖漁業生物研究中心海龜救護收容中心觀察傷癒後野放。

其中最特別的一隻是西嶼大義宮飼養52年之久的綠蠵龜經檢查發現是111年11月16日第54次野放之海龜，野放序號為PHA 308（收容編號113-21，野放序號PHA 374），背甲曾裝有衛星發報器但已脫落，在111年11月野放的，113年9月27日在興仁水庫海域受傷擱淺被尋獲送醫，今天2度野放，體重逼近100公斤。

澎湖漁業生物研究中心表示，澎湖近28年來，迄今共收容有657隻保育海龜、野放有378隻，目前中心尚有40隻救護收容；今年共收容有11隻保育海龜，今天野放的10隻保育類海龜，包括有綠蠵龜、玳瑁等海龜，大都是在海上意外觸網或擱淺在礁石等，經民眾拾獲送交海龜收容救護中心觀察，在身體恢復良好，配合海龜日野放，重返熟悉的大海。

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