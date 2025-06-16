高雄小港泳池「荒廢20年」填平做停車場 建物全數拆除

高雄市空中大學旁的市立小港泳池設立超過40年，但荒廢20年以上，成為地方環境治安死角，高市府去年底將泳池填平，改作停車場，但泳池旁的主建物因耐震不足將全數拆除，如今卻未有明顯進度，因當地長期缺乏公眾場域，地方盼改作為多功能里民活動中心，也有議員爭取作原住民多功能會館。

空中大學旁的市立小港游泳池1982年啟用，過去因經營不善，荒廢超過20年，而泳池過去因未填平，屢次大雨就會積水、滋生病媒蚊，還有流浪漢會翻牆至內部，引起環境、治安隱憂，高市運發局考量周邊已有2座泳池，不適合招標業者繼續經營，去年啟動整建活化方案，將游泳池填平後規劃成簡易臨時停車場，共3818平方公尺。

而泳池旁既有附屬建物，目前仍未有明確用途規劃，當地因缺乏公共場域，地方希望規劃作多功能活動中心，結合運動場館、長照中心、老人據點、會議室等用途。小港區三苓里長郭冠霖表示，小港區缺乏里民活動空間，過去曾評估該建物做耐震補強，但經費高昂，建議市府不如拆除重建。

市議員黃彥毓表示，該處屬空中大學的教育用地，目前民政局、運發局正在協調此事，希望解決都市計畫困境，加速改建計劃。市議員王義雄表示，小港泳池建物閒置多年，他屢次提案要求改建為原住民多功能會館，陳其邁也承諾會籌措經費建置，「如今原住民多功能會館變成『停車場騙局』」。

市長陳其邁表示，小港空中大學周邊停車問題嚴重，居民共識是停車場需求，因此市府未來將規劃作停車場，目前小港區已有一間原住民故事館，即有多功能會館用途。

運發局表示，小港市立游泳池已有40年歷史，因設備老舊未對外開放，市府前年7月辦理小港市立游泳池整建公民參與現勘與交流座談會，依在地民意及空中大學需求及建議，現地規劃為停車使用，目前已完泳池池體填平工程，預計今年下半年委外經營開放停車，可停放至少70輛汽車。