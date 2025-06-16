鼓勵生育！除了可領2萬元生育金 金門再加碼贈一箱高粱酒

為鼓勵生育，金門縣政府今天正式啟動「生育贈禮實施計畫」，縣長陳福海一早親赴戶政事務所致贈首批贈禮，給符合資格的民眾，象徵對新生命的祝福與對下一代的承諾。家長們也笑說，要把這箱高粱酒當作「狀元紅」或「女兒紅」珍藏起來，寄託對孩子未來的期盼。

金門縣政府表示，這項計畫自6月16日起上路，凡新生兒於當日（含）之後出生，並於60日內在金門縣內完成出生登記且設籍者，若父母任一方設籍滿6個月，即符合資格，可於登記時現場直接領取生育贈禮，免申請、免等待。此一「即辦即領」的設計，不僅減少繁瑣程序，更讓家庭在喜迎新生之際，即感受政府的溫暖與貼心。

今年度的贈禮由縣府與金門酒廠合作，特別選用最新推出的「金門彌足珍釀」高粱酒，象徵每一個新生命的彌足珍貴與希望，贈禮依胎數發送：單胞胎發1箱、雙胞胎2箱、三胞胎以上則依實際數量發送。至於有民眾覺得只有1箱太少，縣府也說會再研議讓民眾可增購的優惠方案。

對於今年1月1日至6月15日期間出生、符合條件的新生兒，縣府也將主動造冊審核，預計7月中旬起由物流配送贈禮至新生兒戶籍地址，家長無需另行申請。

縣長陳福海表示，孩子是金門的未來，這項贈禮不只是儀式性的祝福，更是具體支持育兒家庭的實質政策。縣府正推動「扎根零歲」育兒政策，從生命誕生那一刻開始，即導入婚姻教育、孕產照護、親職教養及社福資源，打造從零歲起即安心成長的友善環境。

目前金門的生育補助為每胎2萬元、雙胞胎6萬元、三胞胎以上則以每胎4萬元乘胎數計算；育兒津貼方面，第一胎為每月5千元，第二胎6千元，第三胎以上7千元，依胎次調整。截至目前，最多曾核發3胞胎補助，共有3名新生兒領取。

縣府強調，這項贈禮是整體「扎根零歲教育政策」的一環，未來也將持續優化相關措施，秉持「讓民眾有感」的精神，結合各界資源，打造更溫暖、更有力的育兒環境，為金門的下一代鋪設更堅實的成長基礎，實現「幼有所長、壯有所用、老有所終」的政策願景。

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