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為節省冷氣費…議員爆料屏東動物之家動物和工作人員同處辦公室

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員陳揚近日走訪屏東動物之家，發現貓籠跟工作人員同在辦公室，為了省開冷氣電費。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚近日走訪屏東動物之家，發現貓籠跟工作人員同在辦公室，為了省開冷氣電費。圖／陳揚提供

屏東縣動物之家去年剛開幕才滿一年，縣議員陳揚今在議會總質詢時說，近日他走訪動物之家，卻發現奇怪現象，工作人員辦公室放置貓籠，明明有浪貓有專屬放置地方，原來是農業處編列預算卻逐年減少，為節省電費所致。

根據農業部今年1月公布流浪犬的最新調查結果，全台流浪犬隻，屏東縣推估有1萬0024隻，位居第四名。屏東縣近五年來的流浪犬的數量呈現下降趨勢，2019年的推出2萬0291隻、2021年1萬1711隻，到2024年1萬0024隻，陳揚說，顯示農業處推動的相關政策與措施已初見成效。

陳揚說，屏東縣動物之家成立後，去年認養率達94%，但近期走訪動物之家卻發現，動物之家的辦公室，卻放置貓籠，裡面都有貓，明明就有規畫專屬放貓的地方，他一問之下，才發現是為了要節省電費，「也不是一直開著冷氣，有必要時不要讓動物熱到才開冷氣」。

陳揚說，動物之家去年風光開幕，賴清德總統還特別南下參與開幕，但他一查相關預算，預算編列卻是逐年下降。111到112年經費455萬元，這是在屏科大時期，收容92隻，113年編列1955萬，收容589。來到動物之家今年編列1332萬，收容580隻。

陳揚以預算經費乘以支數乘以365天，推算出來，照顧一隻犬貓的所需的花費（未列入野生動物270隻），從一開始一隻135元、99.5元，到今年卻變成67.8元，陳揚批預算「腰斬再腰斬」、「我們要的是熱鬧3天？還是要守護365天？」縣府若能減少一場大型活動經費，就能補齊動保缺口。

陳揚說，屏東動物之家委託民間團體經營，擁有良好的送養率與制度紀律，卻屢次面對經費緊縮的打擊，令人心疼。

縣長周春米說，會後請維管單位檢討，動物之家營運一年，收容量到達設計量的八成，也就是最高峰的上限，可能在相關收容經費顯得不足，委辦單位要加強控管支出，維持收容的品質與量能，會請農業處動保科就近聯繫。農業處表示，會與維管單位了解情況，若預算不足會再追加預算。

農業處 屏東縣 動物之家

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