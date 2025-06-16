「高雄147米」外銷南非 打響台灣米國際品牌

高雄市農業局今天表示，由美濃區農會領軍的「高雄147米」正式出口南非，首批5472包（3公斤真空包裝）遠赴非洲市場，代表的不僅是在地農業的品質保證，也寫下台灣米外銷的重要里程碑。

高雄147是高雄區農業改良場所育成的香米品種，2012年由美濃區農會首家取得品種權授權，並透過嚴謹的契作制度、智慧化生產管理，推動500公頃高雄147米契作面積，申請「美濃高雄147米」圖商標註冊，強化品牌識別。

高雄市農業局今天新聞稿表示，美濃區是南台灣最重要的稻米產區，由美濃區農會領軍的「高雄147米」正式出口南非，首批5472包（3公斤真空包裝）遠赴非洲市場，541名契作農民對於自己的米登上國際舞台，感到無比驕傲。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美濃147米能夠取得傲人的外銷成績，有賴政府資源協助，包括今年稻米產業升級計畫，及新台幣1萬元的特色米品種獎勵金等相關計畫，讓農民辛苦成果能有穩定的銷售通路。

高雄市農業局長姚志旺表示，能讓高雄的米成功外銷至南非，不只是農產品進軍國際的一步，更是台灣米食文化傳播的一大步。農業局也給予農民實質幫助，高雄的作物保險保費，由高雄市農業局補助50%，是全台縣市政府補助最高。

美濃區農會表示，農會所生產的米品皆通過產銷履歷驗證，2023年米廠取得ISO 22000與HACCP食品安全認證，2024年榮獲農糧署「全國績優稻米產銷契作集團產區」肯定。高雄147米更連年獲國際風味暨品質評鑑iTQi三星獎。