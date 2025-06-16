高雄5區辦40歲免費農民健檢 千人將受惠

高雄市農民長年從事高強度勞動工作，常有熱危害、肌肉骨骼疾病、口腔機能下降等健康問題，高雄市農業局和小港醫院合作，今年擴大推動「農民職業傷病健康檢查」，走進農村提供免費農民健檢，設籍於高雄市美濃、燕巢、阿蓮、內門或大寮區的農民，年滿40歲且現有農保身分或農會會員者，即可報名。

農業局攜手小港醫院推動「農民職業傷病健康檢查」，首創到點式免費農民健檢，以實際行動走進農村、深入社區，今年度在美濃區農會未來超市舉辦首場健檢，計有200位農民參與，今年將陸續於燕巢區、阿蓮區、內門區、大寮區等地開辦，總共辦理5場次，將有800位農民受惠。

高雄市立小港醫院洪志興院長表示，許多農友因未能定期檢查，常錯失疾病早期發現與治療的黃金時間。農民因長時間戶外勞動、彎腰負重與精細手部操作，對體力、肌耐力與健康負擔極高，因此本次的健康檢查項目包括熟齡常見健康問題、熱危害、肌肉骨骼疾病篩檢、農業安全、口腔機能篩檢、握力評估與相關衛教。

美濃蔬菜產銷班蕭班長表示，在地深耕多年，難得能有健檢團隊走入農村來關心農民健康，提供免費健康檢查的服務，平時因農務繁忙，加上路途遙遠，實在難以安排時間前往醫院檢查，此次能在家鄉就近接受健檢，不僅節省舟車勞頓之苦，更讓我們得以及早了解自身健康狀況，真的是非常難得的事。