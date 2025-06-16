聽新聞
0:00 / 0:00

高雄四維停車場線槽像標線 絆飛人慘摔

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄四維立體停車場充電樁因地面電線鐵盒外觀塗上白漆，乍看外觀就像地面標線，近日有民眾不慎路過時遭絆倒，手腳多處擦挫傷。記者宋原彰／攝影
高雄四維立體停車場充電樁因地面電線鐵盒外觀塗上白漆，乍看外觀就像地面標線，近日有民眾不慎路過時遭絆倒，手腳多處擦挫傷。記者宋原彰／攝影

高雄四維立體停車場建置油電動車共用充電樁，地面出現白色鐵盒包覆線路，乍看像地面標線，有市民行經遭絆倒擦傷，怒批老人、婦幼若受傷不堪設想，要求更換油漆顏色或增加警示牌面。高市交通局說，已要求廠商加強現場警示設施。

今年2月起，四維立體停車場7、8樓建置油電動車共用充電樁，目前仍施工中。地面上原本已經有標示車格的白色實線，近日又新增多處長方體白色線盒，凸出地面約15公分，宛如障礙物，有人不小心踢到線盒摔倒，導致手肘多處擦挫傷，手掌更因撐住身體出現大塊瘀青，傷勢不輕。

受傷市民說，她當下遭絆倒且呈現「大字型撲飛」，老人、小孩、孕婦恐跌倒，線盒顏色應改黃色或黑色。

議員陳慧文指出，停車場中央設立凸起的障礙物，顯見最初規畫充電樁電線時，就沒有落實無障礙與通用設計理念，「停車場不只是車子在走，更多的是『人』在走」，不只有推嬰兒車的家長，也有視力不佳的弱勢族群，尤其四維停車場平時使用率高，更應以人本做最高原則，而不是只求功能、便宜行事。

市議員許采蓁表示，充電樁固然重要，但公共安全更不能忽視，設施設計應從使用者角度出發，著重考量視線死角、行人動線與易絆風險，應立即更換線盒外觀顏色為高對比警示色，並增設立體警示牌與地貼提醒，後續也應檢討所有市管停車場內部動線規畫與施作標準，建立友善且安全的公共使用環境。

交通局主秘王志綱表示，已要求廠商加強現場警示設施，確保通行安全，市民受傷請廠商主動聯繫了解，並致上慰問，會要求廠商改善標示不清問題，加上醒目顏色，避免類似事件再發生。

停車場業者說明，充電樁工程委外施工，後續會用顏色區分線槽，並協助受傷顧客申請意外險理賠。

高雄市 議員 停車場

延伸閱讀

Nissan全新油電系統將登陸美國 性能媲美電動車但成本高昂

高雄停車場充電樁線路「和標線同顏色」 路人慘摔受傷

她右轉後馬上要左轉 先打右轉燈再打左轉燈竟被警開罰

員工酒駕撞電桿交通局吊扣瓦斯行小貨車牌照 判決撤銷

相關新聞

高雄四維停車場線槽像標線 絆飛人慘摔

高雄四維立體停車場建置油電動車共用充電樁，地面出現白色鐵盒包覆線路，乍看像地面標線，有市民行經遭絆倒擦傷，怒批老人、婦幼...

烘焙坊效期標籤出包、連鎖炸雞不熟 高市衛生局假日出勤稽查

消費者重視食品安全，高雄市今天接連傳出百貨美食街炸雞不熟或甜點有效日期標示不實，高市衛生局人員前往稽查，抽檢炸雞排成品沒...

高雄大樹山坡地「剃頭」蓋光電場 暴雨泥流傾瀉距聚落僅剩100公尺

高雄市大樹區和山里51公頃山坡地遭業者砍樹蓋光電場，跟3年前衛星圖比對，原本是整片綠油油山林被「剃頭」，出現多處光禿區塊...

高雄樋口日式飯糰新店面裝潢中 黃捷：新房東與老闆娘「雄中雄女同學」

高雄樋口日式飯糰下月將進駐新店面，在爆發租金糾紛後，立委黃捷居中奔走協調，今天更進一步透露，新店面已經在裝潢，新房東與老...

高雄水溝竟挖出「600公斤雜草」 居民怒：多久沒清？

高雄市去年遭颱風肆虐，市區多處水溝被發現未做清淤，草樹從側溝內長至超過1公尺高；近日高雄因連日大雨，大樹區實踐街20年來...

高雄停車場充電樁線路「和標線同顏色」 路人慘摔受傷

高雄四維立體停車場今年2月新建置油電動車共用充電樁，目前在施工階段未驗收，但地面上包裹充電線的鐵製線盒已佈滿場內，因鐵盒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。