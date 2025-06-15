烘焙坊效期標籤出包、連鎖炸雞不熟 高市衛生局假日出勤稽查

消費者重視食品安全，高雄市今天接連傳出百貨美食街炸雞不熟或甜點有效日期標示不實，高市衛生局人員前往稽查，抽檢炸雞排成品沒有發現內部未熟，另外烘焙業者則坦承因人工設定標籤機時間錯誤導致日期有誤，但稽查發現兩家商店都有多項未符合標，已要求改進。

高雄一家烘焙坊販售鹽之花費南雪甜點，眼尖民眾發現，甜點上的有效期限竟出現「2024年6月26日」，無法理解去年過期商品為何還在賣。

衛生局今日派員查察後表示，檢視食品未發現標示錯誤或逾期，業者坦承是因為人工設定標籤機時間錯誤所致，已接獲數位消費者反映，願意配合換貨。

衛生局說明，根據「食品安全衛生管理法」第28條，食品標示不得有不實等情形，將依同法第45條規定裁罰4萬元以上罰緩。衛生局另發現業者有冷凍庫溫度不符規定，要求限期改善並檢討作業流程。

此外，另名網友在社群媒體反映鼓山區某百貨美食街連鎖炸雞店的炸雞烹調不完全，裡面的肉疑似沒熟，食品安全有疑慮。

衛生局派員查察，現場抽檢炸雞排成品，並未有內部未熟。業者說明，未接獲民眾反映，惟若依社群貼文照片所示炸雞成品，疑似員工未依內部炸雞排作業流程烹煮導致。