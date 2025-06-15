高雄大樹山坡地「剃頭」蓋光電場 暴雨泥流傾瀉距聚落僅剩100公尺

高雄市大樹區和山里51公頃山坡地遭業者砍樹蓋光電場，跟3年前衛星圖比對，原本是整片綠油油山林被「剃頭」，出現多處光禿區塊，近日大雨來襲，大量土石泥流往山下宣洩，距離人口集中的聚落僅剩100公尺，居民驚惶難安，擔心下次大雨直接淹進家門口。

經濟部能源署核定大樹區和山里光電場開發計畫，自2020年11月起，自來水公司將聚落北側山谷土地出租廠商開闢光電場，租期至2027年10月。業者分兩期施工，第一期工程在居民抗議聲中進行，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。

業者砍伐綠樹、剷平陡峭坡地蓋光電板，居民憂心雨季來臨，下游村莊面臨土石流威脅。議員黃飛鳳與吳利成先後在高市議會質詢，不滿市府未盡監督責任，市長陳其邁強調，地面型光電案都會從嚴審查。

613豪雨來襲，大樹區九大路、實踐街、瓦厝街鐵道涵洞等地都有積淹水，和山里上方滾滾泥流宣洩而下。里長吳順治說，這幾天山上土石直接崩下來，排水溝、滯洪池滿滿泥巴，放晴後土砂飛揚嚴重。更可怕的是，光電場與聚落距離原本有517公尺，大雨過後，黃土距離簡易水塔不到100公尺，步步逼近讓人害怕。

議員黃飛鳳雨後勘查光電場，她發現丘陵已被填平，排水設計需要改善，否則光電場距離聚落不到2公里，萬一發生土石流，洪水泥流會宣洩至村莊流不出去，應規畫全天候監測設施，記錄現地降雨、邊坡、排水、動土及滑動位移等變化。