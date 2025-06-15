快訊

影／「突然一陣大浪」枋寮海域7名國高中生戲水...6獲救、1失聯

一代女皇潘迎紫齋戒18天「瘦到掉褲頭」 76歲驚人現況曝光

敬業又漂亮！何橞瑢跟訪館長爆紅 陸網點名「中天小姐姐」：館長回去妳留下

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹山坡地「剃頭」蓋光電場 暴雨泥流傾瀉距聚落僅剩100公尺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大樹區和山里一處光電場開闢在山坡地上，議員黃飛鳳大雨過後勘查發現，土石泥流往下游宣洩，居民日夜生活在土石流陰影下。圖／黃飛鳳提供
高雄大樹區和山里一處光電場開闢在山坡地上，議員黃飛鳳大雨過後勘查發現，土石泥流往下游宣洩，居民日夜生活在土石流陰影下。圖／黃飛鳳提供

高雄市大樹區和山里51公頃山坡地遭業者砍樹蓋光電場，跟3年前衛星圖比對，原本是整片綠油油山林被「剃頭」，出現多處光禿區塊，近日大雨來襲，大量土石泥流往山下宣洩，距離人口集中的聚落僅剩100公尺，居民驚惶難安，擔心下次大雨直接淹進家門口。

經濟部能源署核定大樹區和山里光電場開發計畫，自2020年11月起，自來水公司將聚落北側山谷土地出租廠商開闢光電場，租期至2027年10月。業者分兩期施工，第一期工程在居民抗議聲中進行，第二期施工因未做好水土保持，市府5月勒令停工。

業者砍伐綠樹、剷平陡峭坡地蓋光電板，居民憂心雨季來臨，下游村莊面臨土石流威脅。議員黃飛鳳與吳利成先後在高市議會質詢，不滿市府未盡監督責任，市長陳其邁強調，地面型光電案都會從嚴審查。

613豪雨來襲，大樹區九大路、實踐街、瓦厝街鐵道涵洞等地都有積淹水，和山里上方滾滾泥流宣洩而下。里長吳順治說，這幾天山上土石直接崩下來，排水溝、滯洪池滿滿泥巴，放晴後土砂飛揚嚴重。更可怕的是，光電場與聚落距離原本有517公尺，大雨過後，黃土距離簡易水塔不到100公尺，步步逼近讓人害怕。

議員黃飛鳳雨後勘查光電場，她發現丘陵已被填平，排水設計需要改善，否則光電場距離聚落不到2公里，萬一發生土石流，洪水泥流會宣洩至村莊流不出去，應規畫全天候監測設施，記錄現地降雨、邊坡、排水、動土及滑動位移等變化。

水利局表示，6月13日會同經發局前往開發基地，初勘發現排水有設置臨時排水、滯洪沉沙池，收集降雨水，暫無大量泥水排放道路。

高雄大樹區和山里一處光電場開闢在山坡地上，近日大雨，土石泥流往下游宣洩，居民日夜生活在土石流陰影下。圖／議員黃飛鳳提供
高雄大樹區和山里一處光電場開闢在山坡地上，近日大雨，土石泥流往下游宣洩，居民日夜生活在土石流陰影下。圖／議員黃飛鳳提供
跟3年前衛星圖比對，大樹和山里山坡地原本是整片綠油油山林，但綠色遭砍伐，出現數處大面積黃色區塊，從圖片也能發現，光電場距離聚落很近。記者徐白櫻／翻攝
跟3年前衛星圖比對，大樹和山里山坡地原本是整片綠油油山林，但綠色遭砍伐，出現數處大面積黃色區塊，從圖片也能發現，光電場距離聚落很近。記者徐白櫻／翻攝

高雄市 排水溝 土石流 光電

延伸閱讀

颱風蝴蝶暴雨釀災 廣西山崩致3死

影／海鯤潛艦出海前港內自力航行測試 光電桅桿大方秀

台南光電弊案陳凱凌被控下指導棋 市府承辦證稱「長官轉告的」

下班帶傘！6縣市大雷雨炸1小時 3縣市山區暴雨警戒

相關新聞

高雄大樹山坡地「剃頭」蓋光電場 暴雨泥流傾瀉距聚落僅剩100公尺

高雄市大樹區和山里51公頃山坡地遭業者砍樹蓋光電場，跟3年前衛星圖比對，原本是整片綠油油山林被「剃頭」，出現多處光禿區塊...

高雄樋口日式飯糰新店面裝潢中 黃捷：新房東與老闆娘「雄中雄女同學」

高雄樋口日式飯糰下月將進駐新店面，在爆發租金糾紛後，立委黃捷居中奔走協調，今天更進一步透露，新店面已經在裝潢，新房東與老...

高雄水溝竟挖出「600公斤雜草」 居民怒：多久沒清？

高雄市去年遭颱風肆虐，市區多處水溝被發現未做清淤，草樹從側溝內長至超過1公尺高；近日高雄因連日大雨，大樹區實踐街20年來...

高雄停車場充電樁線路「和標線同顏色」 路人慘摔受傷

高雄四維立體停車場今年2月新建置油電動車共用充電樁，目前在施工階段未驗收，但地面上包裹充電線的鐵製線盒已佈滿場內，因鐵盒...

「無圍籬共融日照」屏東翻轉長照想像 展現高齡新生活

台灣步入高齡社會，屏東縣政府長照處首創「無圍籬共融日照」，打破照護中心與社區隔閡，日照走出圍牆、走入人群，長輩不再只是「...

金寧社福館動土 托育、長照兼具

金門金寧社會福利館昨動土，1樓將設置社區照顧關懷據點，預計可容納100至120人，提供長輩共餐、休閒與社交空間；2樓則將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。