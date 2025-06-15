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高雄樋口日式飯糰新店面裝潢中 黃捷：新房東與老闆娘「雄中雄女同學」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄立委黃捷與樋口日式飯糰夫婦合影，恭喜他們找到新店面。圖／黃捷服務處提供
高雄立委黃捷與樋口日式飯糰夫婦合影，恭喜他們找到新店面。圖／黃捷服務處提供

高雄樋口日式飯糰下月將進駐新店面，在爆發租金糾紛後，立委黃捷居中奔走協調，今天更進一步透露，新店面已經在裝潢，新房東老闆娘溝通順利，還意外發現他們居然是同屆雄中、雄女的同學，開心能為學長姐媒合一樁好事。

位於鼓山區青海路的「樋口飯糰」因與房東爆發糾紛引起關注，業者下月將遷往高雄捷運左營站及翠華路，7月6日開幕日將與高捷「蜜柑站長」合體亮相。

黃捷表示，從接洽到整修，新房東和老闆娘溝通順利，還意外發現他們居然是同屆雄中雄女的同學，實在太有緣分，她很開心能為學長姐媒合一樁好事。

黃捷說，接下來樋口飯糰會有兩處店面，一處在鼓山區翠華路137號，目前正在裝潢和進行空間規畫，預計8月可以正式營業，另一處在「高雄捷運左營站內」，預計7月6日開幕，開幕當天會邀「蜜柑站長」出席。

未來樋口飯糰會有兩處店面，一處在鼓山區翠華路137號，目前正在裝潢。圖／黃捷服務處提供
未來樋口飯糰會有兩處店面，一處在鼓山區翠華路137號，目前正在裝潢。圖／黃捷服務處提供

高雄捷運 老闆娘 房東

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