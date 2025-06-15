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高雄樋口日式飯糰新店面裝潢中 黃捷：新房東與老闆娘「雄中雄女同學」
高雄樋口日式飯糰下月將進駐新店面，在爆發租金糾紛後，立委黃捷居中奔走協調，今天更進一步透露，新店面已經在裝潢，新房東與老闆娘溝通順利，還意外發現他們居然是同屆雄中、雄女的同學，開心能為學長姐媒合一樁好事。
位於鼓山區青海路的「樋口飯糰」因與房東爆發糾紛引起關注，業者下月將遷往高雄捷運左營站及翠華路，7月6日開幕日將與高捷「蜜柑站長」合體亮相。
黃捷表示，從接洽到整修，新房東和老闆娘溝通順利，還意外發現他們居然是同屆雄中雄女的同學，實在太有緣分，她很開心能為學長姐媒合一樁好事。
黃捷說，接下來樋口飯糰會有兩處店面，一處在鼓山區翠華路137號，目前正在裝潢和進行空間規畫，預計8月可以正式營業，另一處在「高雄捷運左營站內」，預計7月6日開幕，開幕當天會邀「蜜柑站長」出席。
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