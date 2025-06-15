高雄樋口日式飯糰新店面裝潢中 黃捷：新房東與老闆娘「雄中雄女同學」

高雄樋口日式飯糰下月將進駐新店面，在爆發租金糾紛後，立委黃捷居中奔走協調，今天更進一步透露，新店面已經在裝潢，新房東與老闆娘溝通順利，還意外發現他們居然是同屆雄中、雄女的同學，開心能為學長姐媒合一樁好事。

位於鼓山區青海路的「樋口飯糰」因與房東爆發糾紛引起關注，業者下月將遷往高雄捷運左營站及翠華路，7月6日開幕日將與高捷「蜜柑站長」合體亮相。

黃捷表示，從接洽到整修，新房東和老闆娘溝通順利，還意外發現他們居然是同屆雄中雄女的同學，實在太有緣分，她很開心能為學長姐媒合一樁好事。