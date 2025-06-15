高雄水溝竟挖出「600公斤雜草」 居民怒：多久沒清？

高雄市去年遭颱風肆虐，市區多處水溝被發現未做清淤，草樹從側溝內長至超過1公尺高；近日高雄因連日大雨，大樹區實踐街20年來首次出現大片積水，環保局找尋淹水源頭，竟在路面側邊水溝內清出重達600公斤的雜草，民眾見一捆捆雜草，怒批「水溝多久沒清？」，如今水溝問題造成居民噩夢再起。

大樹區實踐街的飲料店家在網路曝光畫面，只見老闆親自使用工具，從道路側溝內挖出一大捆細長牧草，怒批「水溝裡長超密集的牧草，就知道這水溝有多久沒清了，超誇張！」當下只能清理部分，其餘需到之後動用怪手挖，也說當地已經超過20年沒淹水，如今卻是一稍微大雨，水瞬間就會從水溝溢滿出來。

有民眾質疑是清潔人員將割完的草丟往大排，大雨時雜草就倒流回水溝堵住，怒酸「市長只會辦演唱會，雜草榨汁請市長喝透清涼」、「辦演唱會水溝就會通、燈就會亮、路就會平了」、「連水溝都拿來種植栽，這綠化綠能太徹底」、「市長忙著招商辦演唱會，沒空挖水溝啦」。

去年凱米、山陀兒颱風接連來襲，高雄多地淹水，市議員陳麗娜就發現市區中正四路快車道排水孔道2年多前長出雜草，後來肥沃淤泥讓草樹長高至1公尺，前鎮區愛群國小旁通學步道側溝打開後也滿布樹根、泥土與電纜線，喪失排水功能，市議員陳美雅也發現鼓山三路近吳鳳路口水溝長出210公分「小樹」，研判需3個月長至其高度。

目前全市水溝清淤由水利局跟環保局分工，側溝清淤由環保局定期開口契約檢視，水利局負責中小排、區域排水。環保局回應，該路段為夜市擺攤路段，每2週清理水溝一次，最近一次清疏日期為6月5日，13日因大雨將上游邊坡雜草沖刷至大排，逕流至道路側溝內，造成側溝阻塞，清潔隊當天派員至該路段清疏，總計清出雜草600公斤。