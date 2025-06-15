高雄停車場充電樁線路「和標線同顏色」 路人慘摔受傷

高雄四維立體停車場今年2月新建置油電動車共用充電樁，目前在施工階段未驗收，但地面上包裹充電線的鐵製線盒已佈滿場內，因鐵盒外觀塗上白漆，乍看外觀就像地面標線，近日有民眾不慎路過時遭絆倒，手腳多處擦挫傷，怒批老人、小孩、孕婦若受傷不堪設想，要求更換油漆顏色或增加警示牌面。

高雄四維立體停車場7、8樓2月開始建置油電動車共用充電樁，原本地面上標示車格的白色實線外，又新增多處白色線盒，但長方體的線盒凸出地面約15公分，形成宛如「障礙物」。有民眾日前不小心踢到線盒，瞬間摔倒在地，手肘多處擦挫傷，手掌因撐住身體而有大塊瘀青，傷勢不輕。

該名民眾表示，她當下遭絆倒「大字型撲飛」，擔心老人、小孩、孕婦恐跌倒，要停此處的人注意看地面，建議將線盒改成黃色或黑色。停車場業者表示，充電樁工程市委外請廠商進行，會再要求廠商針對線槽的部分，做顏色區分，停車場會提供顧客意外險理賠。