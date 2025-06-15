「無圍籬共融日照」屏東翻轉長照想像 展現高齡新生活

台灣步入高齡社會，屏東縣政府長照處首創「無圍籬共融日照」，打破照護中心與社區隔閡，日照走出圍牆、走入人群，長輩不再只是「被照顧」，而是在熟悉土地，活出自信與精彩，截至今年5月底，屏東縣已完成75處日照中心，布建率是非六都第一，讓日照中心不再只是照護空間，而是社區長輩們第二個家。

園藝療育、音樂律動、共餐交流、文化創作，每天活動滿檔，也讓照顧者獲喘息，中心成為社區長照資源平台，關懷不再是遙遠距離。來到潮州光華日照中心，被一聲聲熱情招呼聲包圍，「添福阿伯，今天一起去逛街」，長輩們精神抖擻，走入熟悉街坊，經過三山國王廟、摸乳巷、柑仔店，一邊散步一邊聊著年輕時趣事。

81歲的添福阿伯（化名）賣60年肉粽，是潮州有名「粽子王」，雖罹患失智症，一走進他當年「起家厝」，眼神立刻亮起來，每塊磚瓦、擺設如數家珍，市場裡喊著「雄哥」，喚起他熟悉記憶，重新找回那份「我是誰」的自信。

94歲的春嬌阿嬤（化名）是中心裡最年長，童年顛沛流離的她，如今兒孫滿堂，每天最期待的就是和91歲的秀妹阿嬤（化名）一起活動，看她劈腿、做瑜珈，一邊拍手一邊喊：「秀妹是我們的日照超人！」

潮州光華日照中心負責人陳淑娟，她曾待過加護病房、居家護理及安寧居護，看遍生離死別，更明白「陪伴」意義，陳淑娟說，「希望長輩在人生的最後旅程裡，能選擇自己想要的模樣。」她也取得園藝治療師資格，植物當媒介，療癒長輩心靈傷口，開出一朵朵新生命的花。

潮州光華日照也與在地文化結合，近期以「皮影戲」為主軸，推動跨世代創作。長輩們動手做角色、排演劇情，與小學生聯手在潮州戲曲故事館演出自編戲碼「潮州故事：大腳仙林許大砲傳奇」。

東港鎮東津日照中心業務負責人黃碧鳳說，希望失能標準未達獨居的長輩，也有地方一起生活、歡笑，中心裡常見歷經風浪船長、漁民，共同創作海洋主題手作小物，成立「樂齡共好市集」，義賣所得當成創業基金，讓長輩再次站上人生舞台。