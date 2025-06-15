金寧社福館動土 托育、長照兼具

金門金寧社會福利館昨動土，1樓將設置社區照顧關懷據點，預計可容納100至120人，提供長輩共餐、休閒與社交空間；2樓則將成立金寧鄉首座公辦民營托嬰中心，提供30位未滿2歲嬰幼兒的照護服務，讓年輕家庭在地就近獲得育兒資源。

金寧社會福利館新建工程在金寧鄉靠近林堡路，占地約396平方公尺，總樓地板面積799平方公尺，規畫地上2層鋼筋混凝土建築，並預留3樓增建空間。總經費5700萬元，中央補助3千萬元，來自前瞻基礎建設「少子女化友善育兒空間計畫」，地方自籌2700萬元，預定明年8月中旬完工啟用。

縣長陳福海指出，金寧社會福利館的興建，不只是硬體提升，更是對社會照顧的實質回應，未來將成為長輩安養、幼兒成長、家庭安心的重要據點，是溫暖與安全並存的社區堡壘。

金寧鄉長楊忠俊表示，金寧鄉人口結構多元，對托育與長照資源的需求日增，福利館的設立將大幅強化在地照顧能量，是鄉民期盼多時的重要建設。

社會處長黃雅芬則指出，社福館結合社區、家庭與政府，希望未來成為居民連結的樞紐，讓社福服務「看得見、摸得到、用得上」。