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綠營新世代來勢洶洶 高雄左楠議員初選競爭激烈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員左楠選區在立委李柏毅（圖）轉戰後，多1席空缺。圖／聯合報系資料照片
高雄市議員左楠選區在立委李柏毅（圖）轉戰後，多1席空缺。圖／聯合報系資料照片

高雄市議員左楠選區在立委李柏毅轉戰後，多1席空缺，民進黨除薛兆基、張以理、黃偵琳有意爭取，現為全國黨代表郭原甫也宣布投入黨內初選，加上現任議員黃文志、李雅慧，老將、新秀競爭激烈。

左楠區議員席次共有9席，國民黨占5席包括李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍、白喬茵；民進黨原有3席，目前僅黃文志與李雅慧兩人，李柏毅轉戰國會空出1席，及無黨籍的陳善慧。

該區域選民結構，一向藍多於綠，藍營盤勢穩定，民進黨初選布局顯得更為關鍵。近期除了謝長廷機要出身的薛兆基、前立委劉世芳團隊黃偵琳、前青年局長張以理宣布投入初選，議員李雅慧服務處副主任郭原甫也於日前辭去團隊職務決定參選。

地方人士指，綠營新世代挑戰來勢洶洶，是否能在左楠開拓更多席次，仰賴初選整合，值得觀察。

議員 民進黨 團隊

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