高雄寵物展登場 業者推買一送一還可免費搭頂級遊艇
台灣寵物市場商機一年上看六百億元，今年的高雄寵物展即日起連續三天在高雄展覽館登場，要搶廣大寵物商機，相關業者推出許多優惠，最低三折起，其中一家寵物品牌業者推出寵物飼料當日單筆消費滿六千元，可獲得遊艇體驗券一張，可免費搭乘價值近億元頂級遊艇，另外有超狂優惠多項商品買一送一、買大送小，也吸引許多民眾帶著心愛寵物前來逛展撿便宜。
全球寵物經濟熱已來臨，在台灣根據統計，毛小孩登記數量已超越十五歲以下人口，在寵物經濟熱潮下，台灣寵物市場商機一年上看六百億元，而且持續不斷成長中，其中又以食品占最大比重，寵物食品已經成為不可忽視的市場大餅。
高雄寵物展優惠超有感，其中加拿大品牌CHARM野性魅力推出當日單筆消費滿六千元，可獲得野性魅力遊艇體驗券一張，可免費搭乘LV集團旗下造船廠製造的英國公主遊艇野性魅力號，價值近億元頂級遊艇，每日限量十組，每組限兩人，限當日使用，路線包括高雄港知名景點。業者強調他們的寵物食品採用無穀配方，敏感體質也能輕鬆享用，從腸胃保健、支持免疫力到皮毛亮澤，還能守護泌尿道健康與關節修護，滿滿的天然營養，給毛孩最純粹的幸福與健康。
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