高雄寵物展登場 業者推買一送一還可免費搭頂級遊艇

台灣寵物市場商機一年上看六百億元，今年的高雄寵物展即日起連續三天在高雄展覽館登場，要搶廣大寵物商機，相關業者推出許多優惠，最低三折起，其中一家寵物品牌業者推出寵物飼料當日單筆消費滿六千元，可獲得遊艇體驗券一張，可免費搭乘價值近億元頂級遊艇，另外有超狂優惠多項商品買一送一、買大送小，也吸引許多民眾帶著心愛寵物前來逛展撿便宜。

全球寵物經濟熱已來臨，在台灣根據統計，毛小孩登記數量已超越十五歲以下人口，在寵物經濟熱潮下，台灣寵物市場商機一年上看六百億元，而且持續不斷成長中，其中又以食品占最大比重，寵物食品已經成為不可忽視的市場大餅。