無人機首次「攻占」恆春機場 航空迷興奮

為了慶祝恆春建城150周年，大鵬灣國家風景區管理處攜手屏東無人機協會，今日首次在恆春機場舉辦「無人機展演活動」，打造結合科技與觀光的飛行嘉年華。鵬管處表示，活動持續至明日上午，無論是航空迷、科技控，或是遊客，都歡迎前往欣賞。

此次活動邀集全國上百名無人機好手齊聚恆春，包含全國各地的無人機及航空模型協會，還有來自吳鳳科技大學、屏東科技大學的無人載具，及AI飛行技術團隊，共同展演難得一見的「天空大秀」。

活動包括擬真噴射機、直升機飛行表演、超刺激無人機足球賽、飛行體驗、無人機產業展、擬真飛機展示區、紙飛機親子教學飛行區等；上百架擬真遙控飛機一字排開展示，直升機列隊飛行、戰鬥機高速衝場，炫技無人機足球賽、飛行體驗等，非常精彩。