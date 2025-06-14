快訊

野豬騎士來囉！9歲童「騎豬上學」1分鐘到學校 小路狂飆影片瘋傳

良金盃籃球賽在金門熱血開打 75隊比拼競技民眾到場觀戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明在金門縣立體育館舉行，與會貴賓與參賽選手合影。圖/縣府提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明在金門縣立體育館舉行，與會貴賓與參賽選手合影。圖/縣府提供

第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明兩天在金門縣立體育館熱鬧舉行，共吸引75組隊伍參賽，現場氣氛熱烈，展現出金門籃球運動的強勁活力，吸引不少民眾到場觀戰。

這場比賽由在地企業良金牧場主辦，立法委員陳玉珍服務處及金門酒廠協辦，本屆賽事設有社會男子組、社會女子組，並首度增設國中男子組與國中女子組，擴大參與年齡層，提供青年學子與社會選手一展球技的舞台。

今天比賽首日賽況激烈，隊伍全力拚搏、默契十足，展現高水準球技與團隊精神，為金門帶來一場精彩的籃球饗宴。

金門籃球之友協會理事長石兆瑉表示，協會長年推動籃球發展，很高興看到良金盃逐年壯大，也感謝良金牧場的全力投入，不僅為選手提供展現舞台，也讓籃球成為金門青年交流與社區凝聚的重要媒介，更為地方觀光注入新動能。

良金牧場總經理許金城則指出，良金盃不僅是一場籃球賽，更是企業對鄉親的回饋。良金牧場作為在地企業，希望透過體育賽事促進社區互動與青年參與，進一步推廣金門的運動觀光潛力。

主辦單位表示，未來將持續舉辦相關賽事，讓籃球成為串聯地方活力、觀光發展與人文交流的重要平台，持續推動金門朝向更具活力與多元的方向前進。

第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明在金門縣立體育館熱烈舉行，各隊伍下場比拼，現場氣氛熱烈。圖/縣府提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明在金門縣立體育館熱烈舉行，各隊伍下場比拼，現場氣氛熱烈。圖/縣府提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明在金門縣立體育館熱烈舉行，良金牧場總經理許金城中場時間摸彩，抽出多位幸運兒。圖/縣府提供
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明在金門縣立體育館熱烈舉行，良金牧場總經理許金城中場時間摸彩，抽出多位幸運兒。圖/縣府提供

青年 金門 牧場

延伸閱讀

傳黃國昌不滿藍吃案 不挺軍人加薪案 陳玉珍：完全無關

川習通話 各自表述台灣問題 陳玉珍嘆：我方無話語權

沈伯洋父在陸做生意將遭懲戒 陳玉珍：指著別人自己賺紅錢

我網軍遭大陸掌握身分 陳玉珍憂：重要資料庫恐被進入

相關新聞

無人機首次「攻占」恆春機場 航空迷興奮

為了慶祝恆春建城150周年，大鵬灣國家風景區管理處攜手屏東無人機協會，今日首次在恆春機場舉辦「無人機展演活動」，打造結合...

良金盃籃球賽在金門熱血開打 75隊比拼競技民眾到場觀戰

第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明兩天在金門縣立體育館熱鬧舉行，共吸引75組隊伍參賽，現場氣氛熱烈，展現出金門籃球運動的強...

迷彩服上身！ 金湖6社區辦「行軍召集令」居民模擬操演

金門金湖鎮六大社區今天舉辦別開生面的「行軍召集令」，由下莊社區發展協會領航，結合信義新村、塔后、山外、新市及武德新莊等社...

金寧社福館動土 5700萬打造老幼與弱勢一站式照護中心

金門縣政府於今天上午在金寧鄉中二劃段80地號舉行「金門縣金寧社會福利館新建工程動土典禮」，由縣長陳福海親自主持，金寧鄉長...

台鐵高雄港站容積調配案審議通過 園區5.7公頃轉型開發

位於哈瑪星的台鐵「高雄港站」容積調配案審議通過，將保留5.7公頃開放空間做為市民休憩場域。高市都發局今表示，此案是中央和...

影／南橫明霸克露橋路段搶通 有條件開放通行

南橫公路台20線明霸克露橋路段，經公路局甲仙、關山工務段搶修，今天中午災後首度搶通，讓桃源區復興以上3里恢復聯外交通，用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。