良金盃籃球賽在金門熱血開打 75隊比拼競技民眾到場觀戰
第二屆「良金盃」3對3鬥牛賽今明兩天在金門縣立體育館熱鬧舉行，共吸引75組隊伍參賽，現場氣氛熱烈，展現出金門籃球運動的強勁活力，吸引不少民眾到場觀戰。
這場比賽由在地企業良金牧場主辦，立法委員陳玉珍服務處及金門酒廠協辦，本屆賽事設有社會男子組、社會女子組，並首度增設國中男子組與國中女子組，擴大參與年齡層，提供青年學子與社會選手一展球技的舞台。
今天比賽首日賽況激烈，隊伍全力拚搏、默契十足，展現高水準球技與團隊精神，為金門帶來一場精彩的籃球饗宴。
金門籃球之友協會理事長石兆瑉表示，協會長年推動籃球發展，很高興看到良金盃逐年壯大，也感謝良金牧場的全力投入，不僅為選手提供展現舞台，也讓籃球成為金門青年交流與社區凝聚的重要媒介，更為地方觀光注入新動能。
良金牧場總經理許金城則指出，良金盃不僅是一場籃球賽，更是企業對鄉親的回饋。良金牧場作為在地企業，希望透過體育賽事促進社區互動與青年參與，進一步推廣金門的運動觀光潛力。
主辦單位表示，未來將持續舉辦相關賽事，讓籃球成為串聯地方活力、觀光發展與人文交流的重要平台，持續推動金門朝向更具活力與多元的方向前進。
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