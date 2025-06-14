迷彩服上身！ 金湖6社區辦「行軍召集令」居民模擬操演

金門金湖鎮六大社區今天舉辦別開生面的「行軍召集令」，由下莊社區發展協會領航，結合信義新村、塔后、山外、新市及武德新莊等社區，在縣府與金湖鎮公所協助下，於中山紀念林熱血展開大旗艦計畫行軍體驗，吸引約200名民眾熱情參與，不少民眾都說，好像重溫以前當兵行軍的樣子。

活動由六社區理事長薛逸璞、王永仁、陳秀嵐、陳允文、林麗芬、辛寬得共同號召與領隊，社會處長黃雅芬、鎮長陳文顧、鎮代會主席蔡乃靖等人也到場，與居民一同身著迷彩服，體驗昔日軍民共存的戰地氛圍。

此次活動規劃5大戰地情境演練，包含空襲警報、砲擊模擬、毒氣攻擊、小部隊襲擊與道路中斷等，融合警報聲、爆炸音效與實地演練，讓居民彷彿回到過去的戰地時光。

「這讓我想起小時候常看到阿兵哥在村裡操演的畫面，現在能親自體驗，真的很有意義！」來自山外的陳先生一邊擦汗一邊笑說，並提到參加這樣的活動不僅有趣，也讓他覺得社區更有凝聚力。

而首次參加的年輕居民黃先生則表示，感覺像在參加阿兵哥的行軍活動，相當特別。

在中山紀念林石頭牌前的誓師儀式後，參與者在軍歌與口號中整隊出發，沿路進行5種不同敵情模擬，由各社區負責策劃執行，展現高度合作默契與創意。整場活動不僅強化居民間的合作精神，也喚起大眾對金門戰地文化的回憶與珍惜。

社會處表示，此為年度計畫中的首場行軍演練，未來將持續推動類似活動，預計每年辦理兩次，除促進社區活化與健身外，也有望結合成社區小旅行的新亮點，發展在地文化體驗遊程。