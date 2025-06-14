金寧社福館動土 5700萬打造老幼與弱勢一站式照護中心

金門縣政府於今天上午在金寧鄉中二劃段80地號舉行「金門縣金寧社會福利館新建工程動土典禮」，由縣長陳福海親自主持，金寧鄉長楊忠俊、社會處長黃雅芬及多位地方代表、鄉親共同出席，場面溫馨熱絡，象徵地方社福建設再邁一大步。

金寧社會福利館占地約396平方公尺，總樓地板面積799平方公尺，規劃為地上二層鋼筋混凝土建築，並預留三樓增建空間。一樓將設置社區照顧關懷據點，預計可容納100至120人，提供長輩共餐、休閒與社交空間；二樓則將成立金寧鄉首座公辦民營托嬰中心，提供30位未滿2歲嬰幼兒的照護服務，讓年輕家庭在地就近獲得育兒資源。

本案總經費新臺幣5700萬元，其中中央補助3千萬元，來自前瞻基礎建設「少子女化友善育兒空間計畫」，地方自籌2700萬元。工程預計114年6月動工，工期330日曆天，預定明年8月中旬完工啟用。

縣長陳福海致詞指出，金門縣持續推動「顧老、顧幼、顧弱勢」三大施政主軸，金寧社會福利館的興建，不只是硬體提升，更是對社會照顧的實質回應。他強調，這裡未來將成為長輩安養、幼兒成長、家庭安心的重要據點，是溫暖與安全並存的社區堡壘。

金寧鄉長楊忠俊也表示，金寧鄉人口結構多元，對托育與長照資源的需求日增，福利館的設立將大幅強化在地照顧能量，造福老中青三代，是鄉民期盼多時的重要建設。

社會處長黃雅芬則指出，這座社福館結合了社區、家庭與政府三方力量，希望未來成為居民互動、互助與連結的樞紐，讓社會福利服務「看得見、摸得到、用得上」，不再只是抽象制度，而是生活的一部分。