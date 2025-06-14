快訊

國道撞賓利 闖禍駕駛跳車「狂奔橫越3車道」翻護欄逃跑

印航空難唯一倖存旅客憶當時：自己解開安全帶「難想像從火球走出去」

步伐加快！ 陳奕爆雙喜臨門後悄辦婚宴 紀曦晨高訂婚紗曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵高雄港站容積調配案審議通過 園區5.7公頃轉型開發

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台鐵高雄港站空拍圖。圖／都發局提供
台鐵高雄港站空拍圖。圖／都發局提供

位於哈瑪星的台鐵「高雄港站」容積調配案審議通過，將保留5.7公頃開放空間做為市民休憩場域。高市都發局今表示，此案是中央和地方攜手創造文化保存、國土活化與城市轉型三贏局面的典範。

台鐵高雄港站日治時期以來，即為南台灣鐵道發展的重要據點，見證了高雄城市現代化與港市繁榮的歷史軌跡，由於保有完整的鐵道設施與空間紋理，具高度歷史與教育意義。

都發局指出，高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可開發，2015年台鐵辦理更新招商時，引起文化團體及市民聯署關注及訴求全區保留，2018年市府文化局依法登錄為文化景觀範圍而開發受限，現今發展為哈瑪星鐵道文化園區，已成高雄鐵道歷史及休閒放鬆的最佳場域。

都發局表示，此案審議通過後，台鐵公司依都委會建議進行都市計畫書圖修正，未來高雄港站土地在捐贈給市府後，由文化局整體規劃鐵道文化景觀保存利用。

同時，高雄車站周邊4處容積接受基地，也會配合「高雄車站大都更計畫」，結合公辦都更活化國公有地加速高雄港站轉型。

都發局說明，去年1月配合行政院推動國營台鐵公司化政策，及原台鐵資產管理運用償債任務，由交通部鐵道局、國營台鐵公司及市府三方研商，以「資產價值不減損」原則把高雄港站台鐵舊鐵道土地等原有可發展容積，調配至高雄車站國營台鐵公司所屬土地，全案已於今年5月28日經都委會審議通過。

台鐵高雄港站空拍圖。圖／都發局提供
台鐵高雄港站空拍圖。圖／都發局提供
台鐵高雄港站容積調配構想示意圖。圖／都發局提供
台鐵高雄港站容積調配構想示意圖。圖／都發局提供
台鐵高雄港站空拍圖。圖／都發局提供
台鐵高雄港站空拍圖。圖／都發局提供

高雄港 鐵道 台鐵公司化

延伸閱讀

東台轉型 啟動策略聯盟

致力 ESG！兆豐銀行再發綠色債券 累計已發6檔共80億元

台灣粧品面臨永續轉型競爭 嘉藥大辦論壇產官學研討解方

琅讀金句／人的心田如同土地，焚燒過後的荒蕪終會冒出嫩芽

相關新聞

影／南橫明霸克露橋路段搶通 有條件開放通行

南橫公路台20線明霸克露橋路段，經公路局甲仙、關山工務段搶修，今天中午災後首度搶通，讓桃源區復興以上3里恢復聯外交通，用...

澎湖外海驚現「水龍捲」 漁民見狀紛紛開船閃避

受低壓北上帶來的西南風影響，台灣海峽、澎湖出現8級以上陣風，今天上午澎湖西北方外海更出現罕見「水龍捲」的天氣現象，雖水龍...

金寧社福館動土 5700萬打造老幼與弱勢一站式照護中心

金門縣政府於今天上午在金寧鄉中二劃段80地號舉行「金門縣金寧社會福利館新建工程動土典禮」，由縣長陳福海親自主持，金寧鄉長...

台鐵高雄港站容積調配案審議通過 園區5.7公頃轉型開發

位於哈瑪星的台鐵「高雄港站」容積調配案審議通過，將保留5.7公頃開放空間做為市民休憩場域。高市都發局今表示，此案是中央和...

南台灣最大誠品旗艦店開幕 台南市府公布疏導人潮路線

主打南台灣最大誠品旗艦店「誠品生活台南」今天開幕。市府中午表示，為減少大量車潮人潮對附近交通影響，主要停車場出入口在中華...

金門家扶共讀共玩日 親子劇場與手作香氛擴香石受歡迎

為營造溫馨親子共讀氛圍，金門家扶中心今天在一樓大廳舉辦「富育圖書室共讀共玩活動」，邀請金門地區親子家庭共襄盛舉，透過故事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。