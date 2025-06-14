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台鐵高雄港站容積調配案審議通過 園區5.7公頃轉型開發
位於哈瑪星的台鐵「高雄港站」容積調配案審議通過，將保留5.7公頃開放空間做為市民休憩場域。高市都發局今表示，此案是中央和地方攜手創造文化保存、國土活化與城市轉型三贏局面的典範。
台鐵高雄港站日治時期以來，即為南台灣鐵道發展的重要據點，見證了高雄城市現代化與港市繁榮的歷史軌跡，由於保有完整的鐵道設施與空間紋理，具高度歷史與教育意義。
都發局指出，高雄港站5.7公頃土地是屬於商業區可開發，2015年台鐵辦理更新招商時，引起文化團體及市民聯署關注及訴求全區保留，2018年市府文化局依法登錄為文化景觀範圍而開發受限，現今發展為哈瑪星鐵道文化園區，已成高雄鐵道歷史及休閒放鬆的最佳場域。
都發局表示，此案審議通過後，台鐵公司依都委會建議進行都市計畫書圖修正，未來高雄港站土地在捐贈給市府後，由文化局整體規劃鐵道文化景觀保存利用。
同時，高雄車站周邊4處容積接受基地，也會配合「高雄車站大都更計畫」，結合公辦都更活化國公有地加速高雄港站轉型。
都發局說明，去年1月配合行政院推動國營台鐵公司化政策，及原台鐵資產管理運用償債任務，由交通部鐵道局、國營台鐵公司及市府三方研商，以「資產價值不減損」原則把高雄港站台鐵舊鐵道土地等原有可發展容積，調配至高雄車站國營台鐵公司所屬土地，全案已於今年5月28日經都委會審議通過。
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