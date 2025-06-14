影／南橫明霸克露橋路段搶通 有條件開放通行

南橫公路台20線明霸克露橋路段，經公路局甲仙、關山工務段搶修，今天中午災後首度搶通，讓桃源區復興以上3里恢復聯外交通，用路人在通過搶修完成的路段，頻對工程人員豎起拇指稱讚。

台20線「臨93線」便道勤和至復興河床便道，昨天因豪雨致災道路中斷，人、車無法通行，公路局災前部署防災機具及設備，並模擬道路災害模式，因應搶修，今天工程人員挺進災區，修復明霸克露橋路段備災通道，今天中午通車，令桃源區復興以上3里聯外交通，由往年平均需10日搶通便道，大幅縮減為1日搶通。

不過，甲仙工務段今天表示，今天中午修復路段開放通行，僅限5公噸以下4輪傳動車輛採「戒護通行」，

通行時間為中午12時至下午1時及下午5時至5時30分，其餘時段不開放通行，明天起，通行時間為每日上午7時30分至8時、中午12時至下午1時、下午5時至5時30分，其餘時段不開放通行。