南台灣最大誠品旗艦店開幕 台南市府公布疏導人潮路線

主打南台灣最大誠品旗艦店「誠品生活台南」今天開幕。市府中午表示，為減少大量車潮人潮對附近交通影響，主要停車場出入口在中華西路一段70巷，交通局規畫進場車輛優先經由新興路或新和東路轉新建路再往中華西路一段70巷，周邊設有大眾交通工具到台南公車供民眾搭乘。

占地6千坪的台南誠品生活館營運，市府預計可創造500個工作機會。誠品主力訴求是全客層，目前引進93家廠商進駐，一至二樓是生活百貨，三至四樓則是誠品書局。

市府經發局表示，誠品除吸引在地客、外縣市客源，也能讓國際觀光客倘徉本市文化觀光景點時，融入這家南台灣誠品最大的全新賣場，期創造年消費人群達400萬人次。

誠品指出，誠品生活台南建築由建築師羅耕甫設計，獲「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎，挑高10米雙層書店標榜南台灣最豐富書量，「誠品繪本公寓」南台灣最大兒童館，更集結歐美日多國重量級繪本作家作品進駐。「將為台南府城打造全新的生活體驗，為城市再添文化亮點。」