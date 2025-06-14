金門家扶共讀共玩日 親子劇場與手作香氛擴香石受歡迎

為營造溫馨親子共讀氛圍，金門家扶中心今天在一樓大廳舉辦「富育圖書室共讀共玩活動」，邀請金門地區親子家庭共襄盛舉，透過故事劇場、手作創作與遊戲體驗，增進親子情感連結，也提升富育圖書室使用率與社區參與度，讓閱讀從家庭扎根，走進日常生活。

活動一開始，由金湖國小志工隊故事組帶來改編童話劇場《大家一起拔蘿蔔》，小朋友們目不轉睛，大朋友也笑聲連連，透過生動逗趣的演出，孩子們在輕鬆的氛圍中體會到「合作」與「耐心」的重要價值，場面溫馨感人。

接著登場的是親子手作「香氛彩繪擴香石」活動，吸引大小朋友熱情參與。家長與孩子攜手挑選香氛、彩繪石膏，共同創作獨一無二的擴香小禮物，過程中笑聲與驚喜交織，不僅增進親子互動，也在彼此陪伴下傳遞濃濃愛意，留下難忘的回憶。

金門家扶中心主任洪依帆表示，富育圖書室每月第二個週六定期舉辦「親子共讀共玩」活動，內容結合教育性與趣味性，廣受親子家庭喜愛。本次活動特別融入永續發展目標（SDGs）概念與在地文化、節慶特色，鼓勵親子在互動中養成閱讀習慣，激發創意表達。

活動現場同步舉行「無窮世代」義賣，由民眾捐贈生活小物義賣，所得將用於扶助弱勢兒童及家庭服務，讓活動更具意義與溫度。