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澎湖外海驚現「水龍捲」 漁民見狀紛紛開船閃避

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
澎湖西北外海出現水龍捲，在海面捲起一層水霧，漁民駕船紛紛閃避。圖／翻攝自氣象站
澎湖西北外海出現水龍捲，在海面捲起一層水霧，漁民駕船紛紛閃避。圖／翻攝自氣象站

受低壓北上帶來的西南風影響，台灣海峽、澎湖出現8級以上陣風，今天上午澎湖西北方外海更出現罕見「水龍捲」的天氣現象，雖水龍捲只在海面移動並未上陸造成破壞，但漁民仍紛紛駕駛漁船閃避，還拿手機記錄下這罕見一刻。

據了解，水龍捲今天上午8時許現蹤澎湖西北方的雞善嶼海域，根據氣象署雷達回波資料，當時正好有一波強對流通過，漁民在海上看到水龍捲把海面的海水捲起，宛如一條白色巨龍從雲中竄出，朝著海面吸水。

根據漁民說法，水龍捲出現通常代表天氣很不穩定，可能隨時刮強風下大雨，因此若在海面上遇到水龍捲，就必須立刻閃避，否則若接近水龍捲，隨時有可能被捲入或者翻船，造成人員傷亡。

澎湖氣象站指出，根據今天上午民眾拍攝畫面，該天氣現象可能為漏斗雲，但因強烈對流發展，使得海面氣流出現低壓，進而將周邊空氣、水氣都捲入，使得海面出現白色水氣，若雲層接觸海面即是水龍捲，接觸陸地就形成龍捲風

澎湖西北外海出現水龍捲，在海面捲起一層水霧，漁民駕船紛紛閃避。圖／翻攝自氣象站
澎湖西北外海出現水龍捲，在海面捲起一層水霧，漁民駕船紛紛閃避。圖／翻攝自氣象站

龍捲風 澎湖 漁民

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